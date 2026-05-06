Sokkoló fejlemény az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes mi derült ki a támadókról

Figyelem! Változnak a műszaki vizsga feltételei!

George Clooney-n nem fog az idő, még mindig ő Hollywood első számú sármőrje

65 éves lett Hollywood egyik legsármosabb és legkarizmatikusabb sztárja, George Clooney, aki évtizedek óta meghatározó alakja a filmiparnak. Mi lehet a titka annak, hogy televíziós szerepekből indulva a világ egyik legnagyobb filmsztárjává vált George Clooney, és máig képes megőrizni népszerűségét?
George Clooney

Vajon a tudatos szerepvállalás, a karizmatikus jelenlét vagy a folyamatos megújulás tette őt a modern Hollywood egyik ikonikus figurájává? Bár magánélete is gyakran reflektorfénybe került, George Clooney pályafutása és sikerei emelték őt az élvonalba.

George Clooney 65 évesen is letarolja Hollywoodot
Fotó: Alessandro Bremec

George Clooney pályafutása és sikerei

George Clooney 1961. május 6-án született Lexingtonban, Kentucky államban. George Clooney pályafutását televíziós szerepekkel kezdte, többek között a „The Facts of Life” és a „Roseanne” sorozatokban. 

Az igazi áttörést az „Vészhelyzet” című sorozat hozta meg számára, ahol Dr. Doug Ross szerepében vált világszerte ismertté.

 George Clooney a televíziós sikerek után sikeresen lépett át a film világába, ahol sokoldalú színészként bizonyított. Olyan filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint aMint a kámfor és a „Michael Clayton”, amelyekért elismeréseket kapott. Az „Ocean’s Eleven - Tripla vagy semmi” és folytatásai tovább erősítették vezető színészi státuszát és népszerűségét. Karizmája és jelenléte miatt Hollywood egyik meghatározó alakjává vált.

Nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is jelentős sikereket ért el.

 Olyan filmeket rendezett, mint a „Jó estét, jó szerencsét!” és A hatalom árnyékában”. 

Emellett hosszú ideje a Nespresso arca is. Filantróp tevékenységei és társadalmi szerepvállalása szintén jelentősek, különösen humanitárius ügyekben.


 George Clooney nagy szerelmei

George Clooney szerelmi élete évtizedeken át a média figyelmének középpontjában állt, mivel sokáig megrögzött agglegényként tartották számon. Pályája elején 

egyik legkorábbi komoly kapcsolata Kelly Preston volt, akivel a nyolcvanas évek végén alkottak egy párt. 

Később feleségül vette Talia Balsam színésznőt, ám házasságuk rövid életűnek bizonyult, és válással végződött. A válás után hosszú ideig kerülte az elköteleződést, miközben számos ismert nővel hozták hírbe. Kapcsolatai közül kiemelkedik Stacy Keibler, akivel éveken át alkotott látványos, de végül megszakadó párt. A nyilvánosság gyakran találgatta, hogy valaha újra megnősül-e, mivel ő maga is sokáig kizárta ezt a lehetőséget. 

Végül azonban megismerte Amal Clooney-t, aki teljesen elrabolt a szívét.

 Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, majd 2014-ben összeházasodtak, és azóta is stabil, kiegyensúlyozott családi életet élnek két gyermekükkel.

81 Venice International Film Festival 2024
George Clooney és felesége Amal Clooney.
Fotó: Getty/ Mondadori Portfolio / Rocco Spaziani 

 A színész hátat fordít Hollywoodnak?

George Clooney új életet kezdett Franciaországban, távol a reflektorfénytől és a megszokott sztárvilágtól. A döntés mögött elsősorban családi szempontok állnak. Úgy érzi, gyerekei itt nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb környezetben nőhetnek fel.

 

