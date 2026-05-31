A volt a múlté? Meloni „átkeresztelné” az elektromosságot

Az olasz kormány, Giorgia Melonival az élen az elektromos feszültség nemzetközi mértékegységének nevét „voltról” „voltára” kívánja változtatni, hogy két évszázaddal halála után tisztelegjen az olasz villamosenergia-ipar úttörője, Alessandro Volta fizikus (1745-1827) előtt – írja a Politico.

Giorgia Meloni az elektromos feszültség nevének átkeresztelésével tisztelegne Alessandro Volta feltaláló előtt – Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Giorgia Meloni visszaállítaná a helyes írásmódot

A volt az elektromos feszültség (vagy más néven: potenciálkülönbség) mértékegysége az SI-rendszerben (jele: V). Volta, akinek az elektromos elem feltalálását és a metán felfedezését tulajdonítják, a névadója tehát a „volt” egységnek. Az általa előállított Volta-elem feszültsége megközelítőleg 1 V. A napjainkban használt ceruzaelemek névleges feszültsége 1,5 V, a Magyarországon használt hálózati váltakozóáram effektív feszültsége 230 V.

A feltaláló nevét tehát mértékegységként is használják, ám angolosított formában, az utolsó magánhangzó elhagyásával.

Giorgia Meloni miniszterelnök jobboldali kormánya vissza kívánja állítani a „helyes írásmódot” a mértékegység végéről elhagyott „a” betű visszahelyezésével. Jövőre lesz az olasz fizikus halálának 200. évfordulója (a Comóban, 1745. február 18-án született tudós ugyanott hunyt el 1827. március 5-én.)

Az olaszok már megtették az első lépéseket

Róma számára „az olasz javaslat egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja az ország tudományos örökségének és Olaszország szerepének előmozdítása a jelentős nemzetközi technológiai innovációs kezdeményezésekben”.

A diplomáciai nyomás a héten fokozódott: Alessio Butti digitális miniszter Annette Koo-val, a párizsi székhelyű, mérésekkel megbízott nemzetközi szervezet, a Bureau International des Poids et Metsures (BIPM) főigazgatójával tárgyalt a javaslatról.

A változást az olasz kormány először belföldön tervezné végrehajtani, majd nemzetközi szinten, hivatalos szavazással elfogadtatnák azt a BIPM közgyűlésén, idén októberben.



A Brussels Signal által szemlézett hivatalos albán diplomáciai nyilatkozat szerint Tirana nem hosszabbítja meg az Olaszországgal kötött migrációs megállapodást, amely így 2030-ban végleg megszűnik. Bár Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Unió számára is követendő mintaként és sikerként hirdette meg a kihelyezett menekültügyi központok rendszerét, az albán kormány bejelentése most jogilag és politikailag is ellehetetlenítette Róma zászlóshajó-projektjének jövőjét.