A volt a múlté? Meloni „átkeresztelné" az elektromosságot

A volt a múlté? Meloni „átkeresztelné" az elektromosságot

Olvasási idő: 6 perc
Az olasz kormányfő megváltoztatná egy fontos fizikai mértékegység nevét. De miért éppen most áll elő Giorgia Meloni ezzel az ötlettel? És hogy kapcsolódik mindez Olaszországhoz?
Az olasz kormány, Giorgia Melonival az élen az elektromos feszültség nemzetközi mértékegységének nevét „voltról” „voltára” kívánja változtatni, hogy két évszázaddal halála után tisztelegjen az olasz villamosenergia-ipar úttörője, Alessandro Volta fizikus (1745-1827) előtt – írja a Politico.

Giorgia Meloni az elektromos feszültség nevének átkeresztelésével tisztelegne Alessandro Volta feltaláló előtt – Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Giorgia Meloni visszaállítaná a helyes írásmódot

A volt az elektromos feszültség (vagy más néven: potenciálkülönbség) mértékegysége az SI-rendszerben (jele: V). Volta, akinek az elektromos elem feltalálását és a metán felfedezését tulajdonítják, a névadója tehát a „volt” egységnek. Az általa előállított Volta-elem feszültsége megközelítőleg 1 V. A napjainkban használt ceruzaelemek névleges feszültsége 1,5 V, a Magyarországon használt hálózati váltakozóáram effektív feszültsége 230 V.

A feltaláló nevét tehát mértékegységként is használják, ám angolosított formában, az utolsó magánhangzó elhagyásával.

Giorgia Meloni miniszterelnök jobboldali kormánya vissza kívánja állítani a „helyes írásmódot” a mértékegység végéről elhagyott „a” betű visszahelyezésével. Jövőre lesz az olasz fizikus halálának 200. évfordulója (a Comóban, 1745. február 18-án született tudós ugyanott hunyt el 1827. március 5-én.)

Az olaszok már megtették az első lépéseket

Róma számára „az olasz javaslat egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja az ország tudományos örökségének és Olaszország szerepének előmozdítása a jelentős nemzetközi technológiai innovációs kezdeményezésekben”.

A diplomáciai nyomás a héten fokozódott: Alessio Butti digitális miniszter Annette Koo-val, a párizsi székhelyű, mérésekkel megbízott nemzetközi szervezet, a Bureau International des Poids et Metsures (BIPM) főigazgatójával tárgyalt a javaslatról.

A változást az olasz kormány először belföldön tervezné végrehajtani, majd nemzetközi szinten, hivatalos szavazással elfogadtatnák azt a BIPM közgyűlésén, idén októberben.
 

Albánia hátba támadta Melonit: vége az olasz migrációs modellnek?

A Brussels Signal által szemlézett hivatalos albán diplomáciai nyilatkozat szerint Tirana nem hosszabbítja meg az Olaszországgal kötött migrációs megállapodást, amely így 2030-ban végleg megszűnik. Bár Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Unió számára is követendő mintaként és sikerként hirdette meg a kihelyezett menekültügyi központok rendszerét, az albán kormány bejelentése most jogilag és politikailag is ellehetetlenítette Róma zászlóshajó-projektjének jövőjét.

Meloni besokallt – olyan kemény üzenetet küldött, amire még Zelenszkij sem számított

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közölte, hogy az Ukrajnát támogató európai szövetségesekkel és az amerikai küldöttekkel folytatott megbeszélésein egyértelművé tette: kizárja, hogy Olaszország katonákat vezényeljen a helyszínre a biztonsági garanciák érdekében. A döntés miatt az ukrán sajtó azonnal szélsőjobboldalinak bélyegezte Melonit, amiért – a fegyverszállítások és a pénzügyi támogatás mellett – nem hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába.

 

 

