Megfejtették a gízai nagy piramis titkát: ezért nem dőlt össze

A gízai nagy piramis több mint 4500 éve áll, és máig az ókori világ egyik legellenállóbb építményeként tartják számon. A kutatók most arra is választ találtak, miért nem dőlt össze a gízai piramis a földrengések során, pedig az évezredek alatt többször is erős lökések érték – írja a Science News.

A május 21-én megjelent kutatás szerint a gízai nagy piramis rendkívüli stabilitásának kulcsa a különleges rezgési viselkedésében rejlik. A vizsgálatot végző geofizikusok 37 mérési ponton elemezték a szerkezeten belüli és körüli apró rezgéseket, amelyeket nem mesterséges beavatkozással, hanem távoli óceáni hullámok, forgalom és egyéb emberi tevékenységek okozta finom mozgások segítségével figyeltek meg.

A mérések alapján a piramis saját rezgési frekvenciája 2 és 2,6 rezgés/másodperc között alakul, míg a környező talaj ennél lassabban, nagyjából két másodpercenként egyet rezeg.

Ez a különbség kulcsfontosságú: megakadályozza a rezonancia kialakulását, vagyis azt a jelenséget, amikor az épület felerősítené a talaj mozgásából származó energiát, jelentősen növelve a károsodás kockázatát.

A kutatók szerint a piramis belső kialakítása is hozzájárul a stabilitáshoz. A teherelosztást segítő szerkezeti megoldások, valamint a királykamra felett elhelyezett tehermentesítő kamrák csökkentik a rezgések erejét a felsőbb részekben. Míg a királykamrában a mozgás akár négyszeresére is felerősödik, a felette lévő kamrákban ez az érték már csak körülbelül háromszoros.

A szakemberek a piramist egy „fejjel lefelé álló inga” viselkedéséhez hasonlítják, ahol az alsó részek stabilan rögzülnek, a felsőbb szintek viszont érzékenyebben reagálnak a mozgásokra. A belső térkialakítás azonban részben tompítja ezt a hatást, így a szerkezet összességében rendkívül ellenálló marad.