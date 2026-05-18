„Ez túl pontos ahhoz, hogy véletlen legyen” – új piramiselmélet tartja lázban a netet

A Shahid Beheshti Egyetem kutatója, Jalal Jafari szerint a gízai nagy piramisok akár „gravitációs adóként” is működhettek, amelyek segítségével fejlett földönkívüli civilizációk kommunikálhattak a Földdel. Az elmélet nem azt állítja, hogy az idegenek építették a piramisokat, hanem azt, hogy az építmények tudatosan kerülhettek olyan helyre és formába, amely alkalmas lehetett kozmikus üzenetek továbbítására – írja a DailyStar.

A piramisok és idegenek kapcsolatáról szóló brutális elmélet szerint a gízai építmények akár földönkívüli kommunikációs rendszer részei is lehettek Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A piramisok és idegenek elmélete új szintre lépett

A kutató szerint a piramisok elhelyezkedése különösen érdekes. A gízai nagy piramis koordinátája 29,979234 északi szélesség, amely feltűnően hasonlít a fénysebesség számára: 299 792 458 méter/másodperc. Jafari szerint az egyezés az első hét számjegyig pontos, ha megfelelően helyezik el a tizedesvesszőt.

Jafari még nem publikált, szakmailag nem ellenőrzött tanulmányában azt állítja, hogy a piramisok számos olyan matematikai és geometriai sajátosságot tartalmaznak, amelyek túlmutathatnak a vallási vagy temetkezési célokon.

A kutató szerint elképzelhető, hogy az egyiptomiak olyan rendszert hoztak létre, amely a Föld helyzetéről, forgásáról vagy univerzumbeli koordinátáiról hordozhatott információt. Az elmélet alapján a piramisok afféle „kozmikus GPS-ként” működhettek, amelyet bármely fejlett civilizáció felismerhetett volna.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gízai fennsíkon található másik két nagy piramis – a Khafré-piramis és a Menkauré-piramis – rendkívül pontos északnyugat-délkeleti irányba rendeződik. Szerinte ez fejlett csillagászati és geometriai tudásra utalhat.

A tudósok többsége továbbra is szkeptikus

Bár az elmélet gyorsan felkapott lett az interneten, sok kutató erősen vitatja a felvetést. Kritikusai szerint az ókori egyiptomiaknak nem volt technológiájuk arra, hogy bármilyen jelet küldjenek az űrbe, így a kommunikáció legfeljebb egyoldalú lehetett volna.

Több szakértő arra is rámutatott, hogy a koordináták és a fénysebesség közötti hasonlóság valószínűleg véletlen egybeesés, hiszen a modern mérési rendszerek és a méter fogalma nem létezett az ókori Egyiptomban.