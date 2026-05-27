Lélegzetelállító képeken Amerika legendás látványossága – több százezren rohanták meg az első napon

Hogyan épült meg a Golden Gate híd?

Az ötlet már a 19. század végén felmerült, de a projekt sokáig nem kapott támogatást, mivel a Golden Gate-szoros rendkívül nehéz terepnek számított. A végső terveket Joseph Baermann Strauss mérnök irányításával készítették el, de Charles Ellis, Leon Moisseiff és Irving Foster Morrow munkája is jelentős szerepet játszott.

Az építkezés 1933 januárjában kezdődött és négy évig tartott. A munkásoknak erős széllel, sűrű köddel és veszélyes körülményekkel kellett megküzdeniük. Strauss a korszakban szokatlan biztonsági intézkedéseket vezetett be: kötelezővé tették a védősisak használatát és egy hatalmas biztonsági hálót is kifeszítettek a híd alá.

A háló 19 ember életét mentette meg, akiket később „Half-Way-to-Hell Club” néven emlegettek. A munkálatok során ugyanakkor 11 ember vesztette életét - írja a loc.gov.

Miért lett narancssárga a Golden Gate híd?

A függőhíd különleges vöröses-narancssárga árnyalata az úgynevezett „international orange”. A színt azért választották, mert jól illeszkedett a környező tájhoz, emellett ködös időben is jobban látható maradt a hajók és az autósok számára.

Hány ember sétált át a Golden Gate hídon a megnyitón?

A megnyitó napján több mint 200 ezer ember kelt át gyalogosan a hídon. A korabeli beszámolók szerint a látogatók piknikeztek, görkorcsolyáztak és táncoltak is az átkelőn. Az esemény egy egyhetes ünnepségsorozat része volt, amelyet „Golden Gate Bridge Fiesta” néven rendeztek meg San Franciscóban.

1987-ben, a híd ötvenedik évfordulóján ismét megnyitották a gyalogosok előtt az átkelőt. Akkor mintegy 300 ezer ember vett részt a jubileumi sétán.

