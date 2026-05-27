Golden Gate híd

Lélegzetelállító képeken Amerika legendás látványossága – több százezren rohanták meg az első napon

13 perce
Olvasási idő: 7 perc
1937. május 27-én történelmi pillanatnak lehettek tanúi a San Franciscóba érkezők, amikor először megnyílt a nagyközönség előtt az ikonikus átkelő. A Golden Gate híd átadását hatalmas ünnepségsorozattal köszöntötték, amelyen több százezer ember vett részt.
A San Franciscót Marin megyével összekötő Golden Gate híd azóta az Egyesült Államok egyik legismertebb építészeti jelképévé vált. A csaknem három kilométer hosszú építmény megvalósítása hosszú éveken át tartó tervezést és mérnöki munkát igényelt, miközben sokáig lehetetlen vállalkozásnak tartották a megépítését az erős szél, az áramlatok és a köd miatt - tájékoztat az AP.

A San Francisco-i Golden Gate híd 2005-ben
Mikor nyitották meg a Golden Gate hidat?

A Golden Gate híd 1937. május 27-én nyílt meg először a gyalogosok előtt. Az eseményt „Pedestrian Day”, vagyis „Gyalogosok napja” néven hirdették meg, és több mint 200 ezer ember fizetett 25 centet azért, hogy elsőként sétálhasson át az új hídon.

A járműforgalom egy nappal később, május 28-án indulhatott el hivatalosan. Franklin D. Roosevelt amerikai elnök Washingtonból egy távíróbillentyű lenyomásával adta meg a jelzést a forgalom megnyitására.

Hogyan épült meg a Golden Gate híd?

Az ötlet már a 19. század végén felmerült, de a projekt sokáig nem kapott támogatást, mivel a Golden Gate-szoros rendkívül nehéz terepnek számított. A végső terveket Joseph Baermann Strauss mérnök irányításával készítették el, de Charles Ellis, Leon Moisseiff és Irving Foster Morrow munkája is jelentős szerepet játszott.

Az építkezés 1933 januárjában kezdődött és négy évig tartott. A munkásoknak erős széllel, sűrű köddel és veszélyes körülményekkel kellett megküzdeniük. Strauss a korszakban szokatlan biztonsági intézkedéseket vezetett be: kötelezővé tették a védősisak használatát és egy hatalmas biztonsági hálót is kifeszítettek a híd alá.

A háló 19 ember életét mentette meg, akiket később „Half-Way-to-Hell Club” néven emlegettek. A munkálatok során ugyanakkor 11 ember vesztette életét - írja a loc.gov.

Miért lett narancssárga a Golden Gate híd?

A függőhíd különleges vöröses-narancssárga árnyalata az úgynevezett „international orange”. A színt azért választották, mert jól illeszkedett a környező tájhoz, emellett ködös időben is jobban látható maradt a hajók és az autósok számára.

A híd színe az évtizedek során a város egyik legismertebb jelképévé vált, és világszerte összeforrt San Francisco látképével.

Hány ember sétált át a Golden Gate hídon a megnyitón?

A megnyitó napján több mint 200 ezer ember kelt át gyalogosan a hídon. A korabeli beszámolók szerint a látogatók piknikeztek, görkorcsolyáztak és táncoltak is az átkelőn. Az esemény egy egyhetes ünnepségsorozat része volt, amelyet „Golden Gate Bridge Fiesta” néven rendeztek meg San Franciscóban.

1987-ben, a híd ötvenedik évfordulóján ismét megnyitották a gyalogosok előtt az átkelőt. Akkor mintegy 300 ezer ember vett részt a jubileumi sétán.

Kik tervezték a Golden Gate hidat?

A projekt vezető mérnöke Joseph Baermann Strauss volt, aki hosszú éveken át kampányolt a híd megépítéséért. A végleges szerkezeti megoldások kidolgozásában Charles Ellis és Leon Moisseiff mérnökök is kulcsszerepet játszottak.

Az art deco stílusú elemeket és a híd látványvilágát Irving Foster Morrow építész tervezte meg. A Golden Gate híd középső fesztávolsága megnyitásakor a világ leghosszabbja volt, és ezt a rekordot 1964-ig tartotta. A Golden Gate híd ma is Kalifornia egyik legismertebb turisztikai látványossága, amely évente látogatók millióit vonzza San Franciscóba.

