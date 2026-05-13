Egyre több ember kerül kórházba gombamérgezés miatt Kaliforniában

A tragikus eset Kalifornia államban, Napa megyében történt, ahol az áldozatok egy erdős területen gyűjtöttek gombát, majd elfogyasztották azt. Nem sokkal később súlyos tünetek jelentkeztek náluk, és sürgősségi ellátásra szorultak. Az egészségügyi hatóságok szerint 2025 novembere óta már legalább 47 ember kapott gombamérgezést Kaliforniában, közülük négyen meghaltak, hívta fel a figyelmet a People.

Egyre többen kapnak gombamérgezést Kaliforniában, a szakemberek figyelmeztetnek, kerüljék az erdőben talált gombák fogyasztását

A szakértők szerint a közelmúlt esőzései miatt rendkívül elszaporodtak a veszélyes gombafajok.

A mérgező gombák megtévesztően hasonlíthatnak az ehető fajokra, még a tapasztalt gombagyűjtők is könnyen hibázhatnak

– figyelmeztettek a hatóságok.

Több májátültetésre volt szükség gombamérgezés miatt

A legveszélyesebbnek a gyilkos galócához hasonló fajokat tartják, amelyek súlyosan károsíthatják a májat és a vesét. Több betegnek májátültetésre volt szüksége az elmúlt hónapokban. A tünetek gyakran csak 6-24 órával az elfogyasztás után jelentkeznek, ezért sokan túl későn fordulnak orvoshoz.

Az orvosok szerint az első jelek:

hányás

hasmenés

erős hasi fájdalom

majd gyors állapotromlás lehetnek.

A főzés sem segít

A hatóságok külön hangsúlyozták, hogy a mérgező gombák toxinjai nem semlegesíthetők főzéssel, szárítással, fagyasztással, illetve forralással sem. Arra kérik az embereket, hogy semmiképp se fogyasszanak vadon szedett gombát, ha nem teljesen biztosak annak eredetében.

A szakemberek a szülőket is figyelmeztették: a gyerekekre és a háziállatokra különösen nagy veszélyt jelenthetnek az erdőkben és parkokban található mérgező gombák.

