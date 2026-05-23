Pánikot keltett a Google új hibája – sokan döbbenten nézik a keresőt

A héten elsőként az Egyesült Államokban újból megváltozott a Google internetes keresőmotor találati oldala. A legújabb változaton minden eddiginél több helyet kapott a generatív mesterséges intelligenciával készült válasz, emiatt pedig a klasszikus keresési találatok még lejjebb kerültek a találati oldalon - számolt be a The Verge.

Üzemzavar miatt szokatlan válaszokat adott a Google keresője

Fotó: Unsplash

A Google szerint ez az eddigi legjobb és leghasznosabb találati oldala, ám olyat nem állított, hogy tökéletes volna. Ezt jól tette, különben még mulatságosabb volna a pénteken kezdődött üzemzavara. Ha valaki rákeres a figyelmen kívül hagyás valamely formáját jelentő „ignore”, „dismiss”, „disregard” és hasonló kifejezésekre, akkor az elvárttal ellentétben nem a szavak definíciója jelenik meg az AI-alapú áttekintés részben.

Helyette olyan szöveget ír az MI, hogy tudomásul vette az utasítást, segíthet-e a valami másban.

A helyzet a napnál is világosabb: az AI-alapú áttekintés félreérti, hogy mi a feladata. A keresőkifejezéssel kapcsolatos információk összefoglalása helyett úgy viselkedik, mintha egy chatbot volna, amelynek közvetlenül utasításokat ad a felhasználó.

Mindig is egy chatbot volt a Google AI-alapú áttekintés nézete

A működési zavart különösen látványossá teszi, hogy váratlan szöveg alatt gigászi méretű üres tér jelenik meg. Emiatt a hibával szembesült netezőknek talán fel sem tűnik, hogy lefelé görgetve legalább a klasszikus keresési találatokat megtekinthetik, ha már az MI-nél ki is csapta a biztosítékot a keresésük.

A mostani üzemzavar annyira nem meglepő, hiszen az AI-alapú áttekintésben lévő szövegeket mindig is a Google Gemini chatbot generálta. Az internetes kereső találati oldalába integrált változata annyiban különbözik, hogy nem interaktív chatbot módjára viselkedik, a felhasználóknak elméletileg nem szabadna teljesen közvetlenül kommunikálniuk vele.

Hírünk írására a Google már jelezte, hogy a lehető leggyorsabban orvosolni fogja az üzemzavart.

