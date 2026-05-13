Új élményt kínálnának az androidos Googlebook laptopok

A Chromebookok bevezetésével a Google még 2011-ben lépett be a laptopok piacára. Ezek itthon nem terjedtek el, leginkább az észak-amerikai oktatási piacon váltak népszerűvé az olcsó, helyileg futtatott programok helyett a webszolgáltatások használatára fókuszáló noteszgépek. Most azonban új korszak kezdődik, a Google bejelentette a Chromebookok utódját, a Googlebook laptopokat - tájékoztat a Ars Technica.

A Googlebook új MI-funkciókkal próbálhatja meghódítani a piacot

A Google szerint a furán elnevezett laptoptípus Androidot futtat, így a notebookokon használhatóak lesznek a mobilos rendszerre tervezett appok. Erre évek óta a Chromebookok is képesek, bár azok nem natívan teszik ezt, hanem emulációs technológia közbeiktatásával tudják elindítani az androidos appokat.

Ennek ellenére a valódi szenzációt az jelenti, hogy a Googlebook termékek már az első pillanattól fogva a Gemini mesterséges intelligenciával szeretnék támogatni a számítógépezési élményt.

Az ígéret szerint az MI adja a Googlebookok savát-borsát

A Geminire való fókuszálás keretében a Google újból feltalálta az egérmutatót, Magic Pointernek nevezte el. Az egérkurzor jobbra-balra való megrázására aktiválódik a Gemini teljes képernyős felülete: az MI érzékeli a képernyőn látható tartalmat, és kontextusfüggő javaslatokat tesz, ehhez több alkalmazás adatait is képes egyszerre felhasználni.

Az homályos, hogy a gyakorlatban mire jó a Magic Pointerezés, de a mobilokról ismert bekarikázással való keresés biztosan elérhető vele. Emellett a cég reklámvideójában az látható, ahogy egy fotón lévő személyre az MI képes rávarázsolni a ruházati webshopban talált termékeket, hogy látható legyen, miként mutatna a kiválasztott szerelésben.

A Magic Pointer egérmutató mellett a Magic Cue funkció is elérhető a Googlebookokon, ez az üzenetek és e-mailek alapján ajánl műveleteket, jelenít meg releváns információkat. Egyedi adatok alapján widgeteket is létrehozhatnak majd szöveges utasításokkal a számítógépezők, az internetről és a Google appjaiból származó információkkal tölthetik meg azokat.

A Googlebook integrálódik a használók androidos mobiljaival. A tálcán egy dedikált gomb listázza a felhasználó telefonján lévő összes alkalmazást, a kívánt app ikonjára kattintva pedig azonnal megjelenik a laptopon, egy lebegő ablakban lesz látható a kezelőfelülete. A fájlátvitel is könnyen megoldható, a Googlebook zökkenőmentesen hozzáfér a telefon tárhelyéhez.

A Google nem tervez házon belül tervezett Googlebook laptopokat piacra dobni, helyette az eddigi Chromebook-gyártók – köztük az Acer, az Asus, a Dell, a HP és a Lenovo – kínálnak majd különböző árú és konfigurációjú gépeket. Az első modellek még idén ősszel piacra kerülnek.