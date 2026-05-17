Ez történhet a szervezetével, ha rendszeresen görögdinnyét eszik

A görögdinnye egészségügyi hatásai az utóbbi években egyre több kutatás középpontjába kerültek. A vizsgálatok szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak görögdinnyét, általában több rostot, magnéziumot, káliumot, C-vitamint, A-vitamint és antioxidánst visznek be, miközben kevesebb hozzáadott cukrot és telített zsírt fogyasztanak – írja a ScienceDaily.

A kutatások szerint a görögdinnye egészségügyi hatásai a szívre, a vérkeringésre és a hidratálásra is pozitívak lehetnek

Görögdinnye egészségügyi hatásai a szívre és az erekre

A kutatók szerint a görögdinnye egyik legfontosabb előnye, hogy természetes L-citrullint és L-arginint tartalmaz. Ezek az anyagok szerepet játszhatnak a nitrogén-monoxid termelődésében, amely segíti az erek ellazulását és a megfelelő vérkeringést.

Egy kisebb klinikai vizsgálatban azt találták, hogy a görögdinnyelé fogyasztása segíthetett megőrizni az erek működését magasabb vércukorszint mellett is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: további, nagyobb létszámú kutatásokra van szükség.

A gyümölcs likopinban is gazdag, amely erős antioxidáns. A vörös húsú görögdinnye különösen sok likopint tartalmazhat, ez pedig hozzájárulhat az oxidatív stressz csökkentéséhez.

