Az orvosok is meglepődtek: így hat a szervezetre ez az olcsó nyári gyümölcs

A görögdinnye nemcsak a nyári hűsítés egyik legnépszerűbb gyümölcse, hanem a legfrissebb kutatások szerint a szív egészségére is kedvező hatással lehet. A tudományos eredmények arra utalnak, hogy rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a tápanyagbevitel javításához és a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentéséhez. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a hatás egy átfogó, egészséges étrend részeként érvényesül igazán – írja a Healthline.
Mit adhat a szervezetnek a görögdinnye?
A kutatások szerint a görögdinnyét fogyasztó emberek általában több fontos tápanyaghoz jutnak, mint azok, akik kevesebbet esznek belőle. Különösen az alábbi anyagok bevitelében figyeltek meg magasabb értékeket:
- rostok;
- magnézium;
- kálium;
- C-vitamin;
- A-vitamin;
- likopin és más karotinoidok.
Ez arra utal, hogy a gyümölcs nemcsak frissítő, hanem az étrend minőségét is javíthatja, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Emellett magas víztartalma miatt a hidratáltság fenntartásában is szerepet játszhat.
Hogyan hat a görögdinnye a szív egészségére?
A legfrissebb, 2025-ös kutatások alapján a görögdinnye jótékony hatása a szív- és érrendszerre is kiterjedhet. A gyümölcs egyik fontos összetevője az L-citrullin aminosav, amely segíthet a vérnyomás csökkentésében és az érrendszeri egészség támogatásában. Korábbi vizsgálatok is alátámasztották, hogy a görögdinnye hozzájárulhat a vérnyomás és az artériás merevség mérsékléséhez, különösen a kardiometabolikus kockázati tényezőkkel élők esetében. A szakértők szerint a hatás részben a nitrogén-oxid termelésére gyakorolt befolyásnak köszönhető, amely javíthatja az erek működését.
Elég önmagában a görögdinnye az egészséges szívhez?
Bár a görögdinnye több szempontból is támogathatja a szív egészségét, a kutatók hangsúlyozzák: önmagában nem elegendő a szívbetegségek megelőzéséhez. A szakértők szerint a szívinfarktus és a stroke kockázatának csökkentése csak egy teljes, szívbarát étrend részeként lehetséges. Ebbe az étrendbe azonban a görögdinnye jól beilleszthető, hiszen káliumot, likopint és citrullint is tartalmaz, amelyek együttesen támogathatják a vérkeringést és a vérnyomás szabályozását.
