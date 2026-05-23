görögdinnye

Most minden szakértő ezt a nyári gyümölcsöt ajánlja – elképesztő hatása lehet a fogyásra

Sokan csak hűsítő finomságként gondolnak rá a legmelegebb napokon. A görögdinnye azonban a szakértők szerint jóval több lehet egyszerű nyári nassolnivalónál, ugyanis több kutatás is a szív egészsége, a hidratálás és akár a fogyás szempontjából is kedvező hatásokat említ.
A görögdinnye alacsony kalóriatartalma és magas víztartalma miatt régóta népszerű a forró hónapokban. 

A görögdinnye nemcsak frissítő, hanem a hidratálásban is segíthet
Milyen egészségügyi hatásai vannak a görögdinnyének?

A szakértők szerint a lédús nyári gyümölcs több szempontból is támogathatja a szervezet működését - írja a Daily Mail.

A lehetséges görögdinnye előnyei:

  • segítheti a hidratálást magas víztartalma miatt,
  • támogathatja a szív egészségét,
  • hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához,
  • antioxidánsokat tartalmazhat,
  • segítheti a vérkeringést,
  • alacsony kalóriatartalma miatt diétába is beilleszthető,
  • támogathatja az immunrendszer működését,
  • frissítő alternatívája lehet a cukros üdítőknek.

A kutatások szerint a görögdinnyében található likopin antioxidáns szerepet tölthet be, míg az L-citrullin az erek ellazulását támogathatja.

Segíthet-e a görögdinnye a fogyásban?

Egyes kutatások alapján a görögdinnye támogathatja a fogyást. A gyümölcs alacsony kalóriatartalmú, miközben magas a víztartalma, ezért hosszabb ideig teltségérzetet adhat. Vizsgálatok során a résztvevők arról számoltak be, hogy görögdinnye fogyasztása után kevésbé érezték magukat éhesnek. Több esetben enyhe testsúlycsökkenést és kedvezőbb vérnyomásértékeket is megfigyeltek.

Mennyi kalória van a görögdinnyében?

Egy csésze felkockázott görögdinnye – nagyjából 152 gramm – körülbelül 46 kalóriát tartalmaz.

Emellett:

  • 91 százaléka víz,
  • körülbelül 9 gramm természetes cukrot tartalmaz,
  • zsír- és nátriumtartalma szinte nulla,
  • szénhidráttartalma nagyjából 12 gramm.

Ezért sokan választják könnyű, nyári desszertként vagy édesség helyett.

Milyen vitaminokat tartalmaz a görögdinnye?

A görögdinnye több fontos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz.

A legfontosabb tápanyagok:

  • C-vitamin,
  • A-vitamin,
  • kálium,
  • magnézium,
  • likopin,
  • L-citrullin.

A C-vitamin és a likopin antioxidáns hatású lehet, míg a kálium és a magnézium hozzájárulhat az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Mennyi görögdinnyét ajánlott enni naponta?

A szakértők szerint a mértékletesség fontos, még akkor is, ha a görögdinnye egészséges gyümölcsnek számít.

Általánosságban napi 1-2 adag – nagyjából 1-2 csésze – beleférhet a kiegyensúlyozott étrendbe. A túlzott fogyasztás azonban egyeseknél emésztési panaszokat vagy vércukorszint-ingadozást is okozhat. A dietetikusok szerint a legjobb, ha a görögdinnyét változatos étrend részeként fogyasztjuk, különösen a nyári hónapokban, amikor a megfelelő hidratálás kiemelten fontos.

