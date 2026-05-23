Most minden szakértő ezt a nyári gyümölcsöt ajánlja – elképesztő hatása lehet a fogyásra

A görögdinnye alacsony kalóriatartalma és magas víztartalma miatt régóta népszerű a forró hónapokban.

A görögdinnye nemcsak frissítő, hanem a hidratálásban is segíthet

Milyen egészségügyi hatásai vannak a görögdinnyének?

A szakértők szerint a lédús nyári gyümölcs több szempontból is támogathatja a szervezet működését - írja a Daily Mail.

A lehetséges görögdinnye előnyei:

segítheti a hidratálást magas víztartalma miatt,

támogathatja a szív egészségét,

hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához,

antioxidánsokat tartalmazhat,

segítheti a vérkeringést,

alacsony kalóriatartalma miatt diétába is beilleszthető,

támogathatja az immunrendszer működését,

frissítő alternatívája lehet a cukros üdítőknek.

A kutatások szerint a görögdinnyében található likopin antioxidáns szerepet tölthet be, míg az L-citrullin az erek ellazulását támogathatja.

Segíthet-e a görögdinnye a fogyásban?

Egyes kutatások alapján a görögdinnye támogathatja a fogyást. A gyümölcs alacsony kalóriatartalmú, miközben magas a víztartalma, ezért hosszabb ideig teltségérzetet adhat. Vizsgálatok során a résztvevők arról számoltak be, hogy görögdinnye fogyasztása után kevésbé érezték magukat éhesnek. Több esetben enyhe testsúlycsökkenést és kedvezőbb vérnyomásértékeket is megfigyeltek.

Mennyi kalória van a görögdinnyében?

Egy csésze felkockázott görögdinnye – nagyjából 152 gramm – körülbelül 46 kalóriát tartalmaz.

Emellett:

91 százaléka víz,

körülbelül 9 gramm természetes cukrot tartalmaz,

zsír- és nátriumtartalma szinte nulla,

szénhidráttartalma nagyjából 12 gramm.

Ezért sokan választják könnyű, nyári desszertként vagy édesség helyett.

Milyen vitaminokat tartalmaz a görögdinnye?

A görögdinnye több fontos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz.

A legfontosabb tápanyagok:

C-vitamin,

A-vitamin,

kálium,

magnézium,

likopin,

L-citrullin.

A C-vitamin és a likopin antioxidáns hatású lehet, míg a kálium és a magnézium hozzájárulhat az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Mennyi görögdinnyét ajánlott enni naponta?

A szakértők szerint a mértékletesség fontos, még akkor is, ha a görögdinnye egészséges gyümölcsnek számít.