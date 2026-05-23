Most minden szakértő ezt a nyári gyümölcsöt ajánlja – elképesztő hatása lehet a fogyásra

A görögdinnye alacsony kalóriatartalma és magas víztartalma miatt régóta népszerű a forró hónapokban.
Milyen egészségügyi hatásai vannak a görögdinnyének?
A szakértők szerint a lédús nyári gyümölcs több szempontból is támogathatja a szervezet működését - írja a Daily Mail.
A lehetséges görögdinnye előnyei:
- segítheti a hidratálást magas víztartalma miatt,
- támogathatja a szív egészségét,
- hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához,
- antioxidánsokat tartalmazhat,
- segítheti a vérkeringést,
- alacsony kalóriatartalma miatt diétába is beilleszthető,
- támogathatja az immunrendszer működését,
- frissítő alternatívája lehet a cukros üdítőknek.
A kutatások szerint a görögdinnyében található likopin antioxidáns szerepet tölthet be, míg az L-citrullin az erek ellazulását támogathatja.
Segíthet-e a görögdinnye a fogyásban?
Egyes kutatások alapján a görögdinnye támogathatja a fogyást. A gyümölcs alacsony kalóriatartalmú, miközben magas a víztartalma, ezért hosszabb ideig teltségérzetet adhat. Vizsgálatok során a résztvevők arról számoltak be, hogy görögdinnye fogyasztása után kevésbé érezték magukat éhesnek. Több esetben enyhe testsúlycsökkenést és kedvezőbb vérnyomásértékeket is megfigyeltek.
Mennyi kalória van a görögdinnyében?
Egy csésze felkockázott görögdinnye – nagyjából 152 gramm – körülbelül 46 kalóriát tartalmaz.
Emellett:
- 91 százaléka víz,
- körülbelül 9 gramm természetes cukrot tartalmaz,
- zsír- és nátriumtartalma szinte nulla,
- szénhidráttartalma nagyjából 12 gramm.
Ezért sokan választják könnyű, nyári desszertként vagy édesség helyett.
Milyen vitaminokat tartalmaz a görögdinnye?
A görögdinnye több fontos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz.
A legfontosabb tápanyagok:
- C-vitamin,
- A-vitamin,
- kálium,
- magnézium,
- likopin,
- L-citrullin.
A C-vitamin és a likopin antioxidáns hatású lehet, míg a kálium és a magnézium hozzájárulhat az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez.
Mennyi görögdinnyét ajánlott enni naponta?
A szakértők szerint a mértékletesség fontos, még akkor is, ha a görögdinnye egészséges gyümölcsnek számít.
Általánosságban napi 1-2 adag – nagyjából 1-2 csésze – beleférhet a kiegyensúlyozott étrendbe. A túlzott fogyasztás azonban egyeseknél emésztési panaszokat vagy vércukorszint-ingadozást is okozhat. A dietetikusok szerint a legjobb, ha a görögdinnyét változatos étrend részeként fogyasztjuk, különösen a nyári hónapokban, amikor a megfelelő hidratálás kiemelten fontos.
