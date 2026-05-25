Sokan szeretik ezt a csodaszert, de nem mindegy, mikor eszi

Számos kutatás szerint a grapefruit támogatja a testsúlycsökkentést, különösen akkor, ha étkezés előtt fogyasztják. A gyümölcs rendkívül alacsony kalóriatartalmú: egy fél grapefruit mindössze körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, miközben jelentős mennyiségű rostot biztosít. Az oldható rostok hozzájárulnak a teltségérzet kialakulásához, így csökkenthetik a túlevés esélyét. Emiatt sokan reggelire vagy főétkezések előtt fogyasztják - írja a verywellhealth.

A grapefruit, ami bár egészséges, befolyásolhatja bizonyos gyógyszerek felszívódását .

Fotó: 123RF

A grapefruit segíthet a fogyásban?

Bár korábban rendkívül népszerű volt az úgynevezett „grapefruit-diéta”, a szakértők szerint nincs bizonyíték arra, hogy a gyümölcs önmagában zsírégető hatással rendelkezne. A kutatások eredményei ráadásul nem minden esetben egyértelműek, ezért további vizsgálatokra van szükség. A grapefruit emésztésre gyakorolt pozitív hatása elsősorban magas rost- és víztartalmának köszönhető. A benne található rostok támogatják a rendszeres bélműködést és segíthetnek a székrekedés megelőzésében. Különösen értékes összetevője a pektin, amely egy oldható rostfajta. Ez az anyag gélszerű állagot képez a belekben, lassíthatja az emésztést és táplálhatja a jótékony bélbaktériumokat is.

A grapefruit magas víztartalma emellett segíti a megfelelő hidratáltság fenntartását, ami szintén fontos az egészséges emésztéshez.

Sokan reggel vagy étkezések előtt fogyasztják a gyümölcsöt, mert így könnyebben támogathatja az emésztőrendszer működését. Ugyanakkor a grapefruit savassága érzékenyebb gyomrúaknál kellemetlenséget okozhat, különösen reflux esetén.

A szív egészségét is támogathatja

A grapefruit rendszeres fogyasztása a szív- és érrendszerre is kedvező hatással lehet. A gyümölcs antioxidánsokban, köztük polifenolokban gazdag, amelyek segíthetnek a sejtkárosító szabad gyökök elleni védekezésben. A polifenolok hozzájárulhatnak az erek rugalmasságának megőrzéséhez és a normál vérnyomás fenntartásához is. A benne található oldható rostok támogatják a koleszterinszint csökkentését, ami szintén fontos a szívbetegségek megelőzésében. Egyes kutatások szerint különösen a vörös grapefruit fogyasztása javíthatja a vérzsírszinteket, például csökkentheti a trigliceridszintet.