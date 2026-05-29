Azt állítják, ettől tovább tart a koffein hatása – de mi az igazság?

Miért lett népszerű a grépfrútos kávé?
A grépfrútos kávé azért került a figyelem középpontjába, mert egyesek szerint a grépfrútban található vegyületek lassíthatják a koffein lebontását a szervezetben. Ez elméletben azt jelentheti, hogy Ön hosszabb ideig érezheti magát ébernek és energikusnak.
Egy floridai kávézólánc erre az elképzelésre építve különleges italt vezetett be. A vendégek egy adag eszpresszó mellé grépfrútlevet és egy kevés sót kapnak, amely segíthet ellensúlyozni a két ital kesernyés ízét.
Valóban erősebb lehet a koffein hatása?
A szakértők szerint a válasz nem ennyire egyértelmű. Bár a grépfrút bizonyos enzimek működését valóban befolyásolhatja, a koffein lebontásának lassítása várhatóan csak minimális mértékű lehet.
A kutatók szerint ráadásul minden szervezet másként reagál. Vannak, akik gyorsan bontják le a koffeint, míg mások órákkal később is érzik annak hatását. Emiatt a grépfrút és koffein kombináció eredménye személyenként jelentősen eltérhet.
A grépfrútos kávé veszélyei
A szakemberek szerint a legnagyobb kockázatot nem maga a kávé, hanem az jelenti, hogy a grépfrút befolyásolhatja egyes gyógyszerek hatását. A gyümölcs olyan anyagokat tartalmaz, amelyek megváltoztathatják bizonyos vényköteles készítmények felszívódását és lebontását a szervezetben.
Ennek következtében bizonyos gyógyszerek a vártnál nagyobb mennyiségben kerülhetnek a véráramba, ami akár veszélyes mellékhatásokat is okozhat. Ezért azoknak, akik rendszeresen szednek gyógyszereket, különösen fontos orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetniük a grépfrút fogyasztásáról.
A grépfrútnak vannak előnyei is
A gyümölcs jelentős mennyiségű C-vitamint, antioxidánst és egyéb hasznos tápanyagokat tartalmaz. A mérsékelt kávéfogyasztás szintén több kutatás szerint összefüggésbe hozható bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával.
A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy aki a grépfrútos kávé segítségével szeretne extra energialöketet szerezni, valószínűleg nem tapasztal majd látványos különbséget. A hatás várhatóan csekély, miközben egyes esetekben egészségügyi kockázatot is jelenthet.
