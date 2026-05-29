Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek

Putyin megszólalt a romániai dróntámadásról

Azt állítják, ettől tovább tart a koffein hatása – de mi az igazság?

Olvasási idő: 6 perc
Sokan folyamatosan új módszereket keresnek arra, hogyan maradhatnának hosszabb ideig éberek egy csésze kávé után. A grépfrútos kávé most egy különös trendként terjed, de a szakértők szerint nemcsak az esetleges előnyeiről, hanem a lehetséges kockázatairól is érdemes beszélni.
A grépfrútos kávé azért került a figyelem középpontjába, mert egyesek szerint a grépfrútban található vegyületek lassíthatják a koffein lebontását a szervezetben. Ez elméletben azt jelentheti, hogy ön hosszabb ideig érezheti magát ébernek és energikusnak – írja a FoxNews.

Fotó:Illusztráció/Unplash

Miért lett népszerű a grépfrútos kávé?

Egy floridai kávézólánc erre az elképzelésre építve különleges italt vezetett be. A vendégek egy adag eszpresszó mellé grépfrútlevet és egy kevés sót kapnak, amely segíthet ellensúlyozni a két ital kesernyés ízét.

Valóban erősebb lehet a koffein hatása?

A szakértők szerint a válasz nem ennyire egyértelmű. Bár a grépfrút bizonyos enzimek működését valóban befolyásolhatja, a koffein lebontásának lassítása várhatóan csak minimális mértékű lehet.

A kutatók szerint ráadásul minden szervezet másként reagál. Vannak, akik gyorsan bontják le a koffeint, míg mások órákkal később is érzik annak hatását. Emiatt a grépfrút és koffein kombináció eredménye személyenként jelentősen eltérhet.

A grépfrútos kávé veszélyei

A szakemberek szerint a legnagyobb kockázatot nem maga a kávé, hanem az jelenti, hogy a grépfrút befolyásolhatja egyes gyógyszerek hatását. A gyümölcs olyan anyagokat tartalmaz, amelyek megváltoztathatják bizonyos vényköteles készítmények felszívódását és lebontását a szervezetben.

Ennek következtében bizonyos gyógyszerek a vártnál nagyobb mennyiségben kerülhetnek a véráramba, ami akár veszélyes mellékhatásokat is okozhat. Ezért azoknak, akik rendszeresen szednek gyógyszereket, különösen fontos orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetniük a grépfrút fogyasztásáról.

A grépfrútnak vannak előnyei is

A gyümölcs jelentős mennyiségű C-vitamint, antioxidánst és egyéb hasznos tápanyagokat tartalmaz. A mérsékelt kávéfogyasztás szintén több kutatás szerint összefüggésbe hozható bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy aki a grépfrútos kávé segítségével szeretne extra energialöketet szerezni, valószínűleg nem tapasztal majd látványos különbséget. A hatás várhatóan csekély, miközben egyes esetekben egészségügyi kockázatot is jelenthet.

