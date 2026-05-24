Ezzel az egyszerű trükkel többé nem ragad le a hús a grillrácsra

A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő a grillsütőt, de sokakat bosszant, amikor a hús rátapad a grillrácsra. A grillezés során azonban néhány egyszerű praktikával könnyebbé válhat a sütés, és a hús is szebben pirulhat meg.
A grillezés egyik leggyakoribb problémája, hogy a hús vagy a kolbász odatapad a forró grillrácshoz. Egy egyszerű házi trükk azonban segíthet abban, hogy a sütés és a forgatás is könnyebb legyen.

A grillezés egyik legfontosabb trükkje a megfelelően előkészített grillrács lehet.
A grillezés során egy fél vöröshagyma is segíthet megelőzni a hús letapadását
Hogyan lehet megakadályozni, hogy a hús leragadjon a grillrácsra?

A hús letapadását egy egyszerű trükkel is meg lehet előzni: sütés előtt érdemes egy félbevágott vöröshagymával átdörzsölni a grillrácsot. Ez segíthet abban, hogy a hús könnyebben elváljon a rácstól, így egyszerűbb lesz a forgatás is - tájékoztat a Bild.

Hasonló módszer lehet egy fél nyers burgonya vagy egy darab szalonna használata is. Ezeket azonban a forró grill miatt mindig grillfogóval ajánlott a rácshoz érinteni.

Miért ragad le a hús grillezés közben?

A húsban található fehérjék a magas hőmérsékleten könnyen hozzátapadnak a grillrácshoz. Ahogy azonban a hús tovább sül, ezek a fehérjék idővel maguktól leválnak, ezért a hús könnyebben elengedheti a rácsot.

Ezért nem érdemes túl korán megfordítani a steaket vagy a grillezett húsokat.

Mikor érdemes megfordítani a grillezett húst?

A szakértők szerint akkor lehet a legkönnyebben megfordítani a húst, ha már hosszabb ideje sül az egyik oldala. Ilyenkor kisebb az esélye annak, hogy letapad vagy szétszakad. Arra azonban figyelni kell, hogy a hús ne égjen meg. Ha túl erős a hő, érdemes a grillrácsot magasabbra helyezni.

A grillezés előtt körülbelül egy órával célszerű kivenni a húst a hűtőből. Ha a steak vagy más húsféle nem túl hidegen kerül a forró grillre, egyenletesebben sülhet át és jobb állagot kaphat.

