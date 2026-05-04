Drámai a helyzet: Grönland jégtakarója olyan tempóban olvad, amire korábban még nem volt példa

Az 1990-es évek óta a grönlandi jégolvadásból származó vízmennyiség elképesztő módon megugrott. Míg 1950 és 1990 között átlagosan 12,7 gigatonna olvadékvíz keletkezett évtizedenként, addig azóta ez a szám 82,4 gigatonnára nőtt – vagyis több mint hatszorosára! Ráadásul az extrém olvadási események által érintett terület is folyamatosan nő: évtizedenként mintegy 2,8 millió négyzetkilométerrel terjednek tovább, mutatott rá a sciencedaily.com.

A jégtakaró olvadása Grönlandon extrém mértékben felgyorsult, ami környezeti és gazdasági katasztrófával is fenyeget – Fotó: FLORENT VERGNES / AFP

Egyre gyakrabban dőlnek meg a rekordok Grönlandon

A legdurvább olvadási események szinte mind az elmúlt évtizedekben történtek. A tíz legextrémebb esetből hét 2000 után következett be, köztük a 2012-es, 2019-es és 2021-es nyarak, amelyek minden korábbi mintát felülírtak. A szakértők szerint ezeknek az eseményeknek egyszerűen nincs történelmi megfelelőjük.

A kutatók kimutatták, hogy bár a légköri mintázatok (ciklonok és anticiklonok) szerepet játszanak, a fő hajtóerő a globális felmelegedés. Az emelkedő hőmérséklet „felturbózza” az olvadást, így ugyanazon időjárási helyzet ma sokkal több jeget olvaszt meg, mint évtizedekkel ezelőtt.

Az 1990 utáni időszakban az extrém események során keletkező olvadékvíz mennyisége 25-63 százalékkal nagyobb lett a korábbi évtizedekhez képest.

Új veszélyzóna: Észak-Grönland

A kutatás szerint különösen Észak-Grönland vált kritikus térséggé, ahol az extrém olvadás egyre gyakoribb. Ez azért is aggasztó, mert korábban ez a régió viszonylag stabilnak számított.

A jelenlegi kibocsátási trendek mellett a század végére az extrém olvadási csúcsok akár háromszorosára is nőhetnek. Ez nemcsak a tengerszint emelkedését gyorsíthatja fel, hanem az óceáni áramlatokat is megzavarhatja.

Nem csak környezeti, hanem geopolitikai bomba is

Grönland egyre inkább a globális figyelem középpontjába kerül. Az olvadás nemcsak környezeti katasztrófát vetít előre, hanem új gazdasági és politikai feszültségeket is hozhat az Északi-sarkvidéken.

A tudósok szerint kulcsfontosságú megérteni az extrém olvadás mögött álló folyamatokat, mert csak így lehet felkészülni a jövőre. Egy dolog azonban biztos: amit most látunk, az már nem a természetes klímaváltozás része – hanem egy gyorsuló, ember által hajtott folyamat.