33 évig bujkált a gyilkossággal vádolt férfi, végül egy kutyafuttatóban kapták el

A hatóságok szerint a most 56 éves Richard Werstine 1993 szeptemberében ölhette meg szobatársát, a mindössze 23 éves Rodney Barger-t Detroitban. A gyilkosság áldozata a Cold as Life énekese volt – számolt be a People.

A gyilkossággal vádolt férfit Panamavárosban fogták el

Így találták meg a gyilkossággal vádolt férfit

A nyomozók szerint több álnevet is használt, és éveken át sikerült elkerülnie a hatóságokat.

Az amerikai marshalszolgálat végül Panamavárosban bukkant a nyomára. A férfit április 29-én egy kutyafuttatóban fogták el, ahol hamis iratok voltak nála, ám ujjlenyomatai alapján sikerült azonosítani.

A nyomozók szerint Werstine 2005 óta illegálisan tartózkodott Panamában. A férfit azóta kiadták az Egyesült Államoknak, ahol gyilkosság miatt kell felelnie.

