Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Vascsővel ütött egy nőt, majd testét egy mezőre dobta – letartóztatták a 70 éves férfit

Több mint három évtized után hozhat áttörést egy régi amerikai bűnügyben a modern DNS-technológia. A gyilkosság áldozatát még 1993-ban találták meg egy illinoisi mezőn, az ügyben most egy 70 éves férfit vádoltak meg.
Az Egyesült Államokban, Illinois állam Madison megyéjében kedden jelentették be, hogy elsőfokú gyilkosság miatt vádat emeltek a 70 éves Albert „Buddy” Zigler ellen. A hatóságok szerint a férfi összefüggésbe hozható Randy Gail Sperino 1993-as halálával, akit november 9-én találtak meg egy mezőn Granite City közelében – írja a Fox News.

Albert L. „Buddy” Zigler, az 1993-as gyilkosság elkövetője
Fotó: Madison County State’s Attorney’s Office

Gyilkosság ügyében hozott fordulatot a DNS-vizsgálat

A 34 éves nőt a bírósági iratok szerint súlyos fejsérülésekkel találták meg. A nyomozók évtizedeken át újra és újra átvizsgálták a bizonyítékokat, tanúkat hallgattak meg, és DNS-mintákat teszteltek, de az ügy sokáig megoldatlan maradt.

Az áttörést végül a törvényszéki genealógiai DNS-vizsgálat hozhatta meg, amely genetikai kapcsolatok alapján segíthet azonosítani a lehetséges gyanúsítottakat.

Beismerésről is beszélnek az iratok

Az ügyészség szerint Zigler később azt mondta a nyomozóknak, hogy 

felvette Sperinót Granite Cityben, majd otthonában egy fém ütővel vagy acélcsővel bántalmazta, végül a holttestét egy mezőn hagyta.

Randy Gail Sperino
Fotó: Madison County Sheriff’s Office

A férfit két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolják. Az ügyészek azt kérik, hogy a tárgyalásig maradjon őrizetben.

Három évtized után jöhet igazság

A hatóságok szerint az ügy jól mutatja, milyen fontos szerepet kaphatnak a modern nyomozati eszközök a régi, megoldatlan bűnügyekben. Bár az áldozat családjának fájdalmát semmi sem törölheti el, a mostani fejlemények válaszokat adhatnak egy több mint 30 éve nyitott ügyben.

