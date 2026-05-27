Vascsővel ütött egy nőt, majd testét egy mezőre dobta – letartóztatták a 70 éves férfit

Az Egyesült Államokban, Illinois állam Madison megyéjében kedden jelentették be, hogy elsőfokú gyilkosság miatt vádat emeltek a 70 éves Albert „Buddy” Zigler ellen. A hatóságok szerint a férfi összefüggésbe hozható Randy Gail Sperino 1993-as halálával, akit november 9-én találtak meg egy mezőn Granite City közelében – írja a Fox News.
Gyilkosság ügyében hozott fordulatot a DNS-vizsgálat
A 34 éves nőt a bírósági iratok szerint súlyos fejsérülésekkel találták meg. A nyomozók évtizedeken át újra és újra átvizsgálták a bizonyítékokat, tanúkat hallgattak meg, és DNS-mintákat teszteltek, de az ügy sokáig megoldatlan maradt.
Az áttörést végül a törvényszéki genealógiai DNS-vizsgálat hozhatta meg, amely genetikai kapcsolatok alapján segíthet azonosítani a lehetséges gyanúsítottakat.
Beismerésről is beszélnek az iratok
Az ügyészség szerint Zigler később azt mondta a nyomozóknak, hogy
felvette Sperinót Granite Cityben, majd otthonában egy fém ütővel vagy acélcsővel bántalmazta, végül a holttestét egy mezőn hagyta.
A férfit két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolják. Az ügyészek azt kérik, hogy a tárgyalásig maradjon őrizetben.
Három évtized után jöhet igazság
A hatóságok szerint az ügy jól mutatja, milyen fontos szerepet kaphatnak a modern nyomozati eszközök a régi, megoldatlan bűnügyekben. Bár az áldozat családjának fájdalmát semmi sem törölheti el, a mostani fejlemények válaszokat adhatnak egy több mint 30 éve nyitott ügyben.
