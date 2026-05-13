Bűnösnek találtak és elítéltek egy férfit, aki a lagziján megölte a saját vőfélyét két éve. A gyilkosságért 30 év börtönbüntetést kap az elkövető – írja a Guardian.

Gyilkossággal zárult egy esküvő, vőfélyét ölte meg az újdonsült férj

Fotó: Unsplash

A most 24 éves James Shirah 2024. augusztus 30-án az esküvője utáni lagzin vitába keveredett a vőféllyel, Terry Taylor Jr.-val. A frissensült férj autóba ült, és elgázolta a legjobb barátját. Taylort súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

A bírósági tárgyaláson Shirah azt állította, hogy nem szándékosan cselekedett, de teljes felelősséget vállal tetteiért.

„Az esküvő után [Taylor] vitába keveredett, ami oda vezetett, hogy egy nagy, nagy sebességgel haladó SUV szándékosan elgázolta” – közölte a rendőrség.

A tanúvallomások szerint Shirah aznap sok alkoholt fogyasztott, a vita hevében pedig elviharzott. Néhány perccel később már egy autóban ült, és nagy sebességgel elgázolta Taylort. A friss házasok ezután elmenekültek a helyszínről, és csak másnap jelentették be az esetet.

A Genesee megyei bíróság hétfőn ítélte 30 év börtönbüntetésre Shirah-t gyilkosság, jogosítvány felfüggesztése alatt történő vezetés és cserbenhagyásos gázolás vádjával.

Térfigyelő kamera rögzítette a brutális gyilkosságot

