Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Robbie Keane felmondott a Fradinál

gyilkosság

Az utcán vonszolta a barátnőjét, majd rálőtt azokra, akik segíteni próbáltak

Két járókelő próbált segíteni egy fiatal nőnek, akit a gyanú szerint a párja bántalmazott az utcán. A gyilkosság után a 21 éves férfit többek között emberöléssel, gyilkossági kísérlettel és emberrablással is megvádolták.
Az Egyesült Államokban, az indianai Muncie városában 2026. május 10-én délután történt a gyilkosság, amelyben a 23 éves Cheyenne Raines életét vesztette. A hatóságok szerint a nő megpróbált elmenekülni otthonról, miután párja, a 21 éves Rylynn Joshua Davis bántalmazta – számolt be a New York Post.

Gyilkosság történt Indianában: A 21 éves Rylynn Joshua Davis, megölte 23 éves barátnőjét Cheyenne Raines-t
Fotó: WTHR / YouTube / Képkivágás

Gyilkosság után súlyos vádak

A gyanú szerint Davis utolérte a nőt, majd vissza akarta húzni a ház felé. Két férfi megállt, hogy segítsen neki, ám a támadó tüzet nyitott rájuk. A nő később a kórházban meghalt, az egyik segítő fej-, a másik hasi lövést szenvedett.

Két férfi segíteni akart, a támadó rájuk is lőtt
Fotó: CBS4 Indy / YouTube / Képkivágás

A férfit őrizetbe vették, jelenleg óvadék nélkül tartják fogva. A vádak között szerepel emberölés, emberölési kísérlet, emberrablás, súlyos testi sértés, fegyveres fogva tartás és kiskorú veszélyeztetése is. 

A rendőrök a házban három kisgyermeket is találtak rossz körülmények között.

A nő korábban is menekülni próbált

A nyomozati iratok szerint Cheyenne Raines már két nappal korábban is el akarta hagyni a férfit, de a gyanú szerint Davis ezt nem engedte. A férfi tagadta, hogy szándékosan lőtte volna le a nőt, és azt állította, önvédelemből cselekedett.

Cheyenne Raines, 23
Fotó: Meeks Mortuary

Az ügy bűnügyi és társadalmi kérdéseket is felvet: mikor veszik észre időben a családon belüli erőszak jeleit, és hány tragédia előzhető meg azzal, ha a környezet közbelép?

Ebben az esetben ketten megpróbáltak segíteni, de a beavatkozásuk életveszélyes helyzetbe sodorta őket.

