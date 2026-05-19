Váratlan fordulat a divatmárka alapító halálának ügyében – mégsem baleset volt?

Mégsem baleset okozta a híres spanyol divatmárka, a Mango alapítójának halálát. A 74 éves Isak Andic 2024 decemberében halt meg, miután Barcelona közelében egy szakadékba zuhant. Akkor balesetként kezelték az ügyet, a napokban viszont letartóztatták a divatmágnás egyik közeli hozzátartozóját, gyilkosság történhetett.
A 71 éves Isak Andic 2024 decemberében halt meg, miután egy szakadékba zuhant, miközben fiával a Barcelona közelében lévő Montserrat-hegységben sétált. Az ügyet balesetként kezelték, gyilkosság gyanúja fel sem merült, de már akkor is ellentmondásos hírek jelentek meg arról, hogy egyedül voltak-e, vagy más családtagok is jelen voltak a halálos baleset idején. 

Gyilkosság? - bíróságon a divatmárka alapító fia
Gyilkosság?  - rendőrök kísérik a 43 éves Jonathan Andicot a bíróságra, május 19-én Fotó: LLUIS GENE / AFP

A 43 éves Jonathan Andicot kedden vette őrizetbe a katalán rendőrség a divatmágnás halálával kapcsolatos megújult nyomozás részeként, amelyet kezdetben balesetként kezeltek, de később újraindítottak – írta a BBC.

Gyilkosság történt?  

A család szóvivője a Reutersnek elmondta, hogy a férfit kihallgatják, és hogy a család bízik ártatlanságában. Jonathan Andic 2005-ben csatlakozott a Mangóhoz, majd később a cég Mango Man termékcsaládját felügyelte. Apja halála után az igazgatótanács alelnöke lett. A katalán nyomozók 2025 elején lezárták az ügyet, miután nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot, de még ugyanebben az évben újra megnyitották, azt állítva, hogy

 Jonathan vallomásában ellentmondások vannak

 – írta a BBC a La Vanguardia újság nyomán.

 

 

