Váratlan fordulat a divatmárka alapító halálának ügyében – mégsem baleset volt?

A 71 éves Isak Andic 2024 decemberében halt meg, miután egy szakadékba zuhant, miközben fiával a Barcelona közelében lévő Montserrat-hegységben sétált. Az ügyet balesetként kezelték, gyilkosság gyanúja fel sem merült, de már akkor is ellentmondásos hírek jelentek meg arról, hogy egyedül voltak-e, vagy más családtagok is jelen voltak a halálos baleset idején.

Gyilkosság? - rendőrök kísérik a 43 éves Jonathan Andicot a bíróságra, május 19-én Fotó: LLUIS GENE / AFP

A 43 éves Jonathan Andicot kedden vette őrizetbe a katalán rendőrség a divatmágnás halálával kapcsolatos megújult nyomozás részeként, amelyet kezdetben balesetként kezeltek, de később újraindítottak – írta a BBC.

Gyilkosság történt?

A család szóvivője a Reutersnek elmondta, hogy a férfit kihallgatják, és hogy a család bízik ártatlanságában. Jonathan Andic 2005-ben csatlakozott a Mangóhoz, majd később a cég Mango Man termékcsaládját felügyelte. Apja halála után az igazgatótanács alelnöke lett. A katalán nyomozók 2025 elején lezárták az ügyet, miután nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot, de még ugyanebben az évben újra megnyitották, azt állítva, hogy

Jonathan vallomásában ellentmondások vannak

– írta a BBC a La Vanguardia újság nyomán.