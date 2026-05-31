Kegyetlen gyerekgyilkosság: forró kád vízben égette össze az ötévest a mostohája

Az áttörést a kislány bátyjának vallomása hozta meg, aki több mint negyven év után beszélt a családon belüli kegyetlen bántalmazásokról. A tárgyaláson elhangzott, hogy a gyilkosság napján a nő dührohamot kapott, megverte a kislányt, majd a forró vízbe kényszerítette – írja a Sky News.

Brutális gyilkosság egy forró vízzel teli kádban

Több mint 40 év után derült ki a brutális gyilkosságról az igazság

A tragédia 1978-ban történt Londonban. A nőt kedden ítélte el a bíróság. A mostohaanya a kislány bátyját is kegyetlenül bántalmazta.

A férfi könnyek között mesélte el, hogy gyermekkorában rendszeresen övvel verték, cigarettával égették meg, sőt macskaeledelt is etettek vele.

A férfi azt is elárulta: gyerekként azért hazudott a rendőröknek húga haláláról, mert félt a további verésektől. A bíróság szerint a lány halálát annak idején véletlen balesetként könyvelték el. A nyomozást csak 2022-ben indították újra, amikor a testvér új részleteket osztott meg a rendőrséggel. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában. A most meghozott ítélet lezárhat egy több mint négy évtizedes tragédiát, amely mély nyomot hagyott az áldozat családjában.