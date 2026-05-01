Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

Horror Oregonban: 43 év után derült ki az igazság a fiatal nő eltűnéséről

Több mint négy évtizeddel a nő eltűnése után ítélet született egy régi amerikai bűnügyben. A gyilkosság ügyében a hatóságok modern DNS-vizsgálatokkal jutottak el odáig, hogy a korábban lezáratlan esetben végül börtönbüntetést szabtak ki az egykori barátra.
Egy sokáig megoldatlan gyilkosság ügyében 20 év börtönbüntetésre ítéltek egy 73 éves férfit Oregon államban. Marcus Sanfratello beismerte, hogy ő felelős egykori barátnője, Teresa Peroni haláláért, és elsőfokú emberölés miatt mondták ki bűnösnek. Az áldozat még 1983-ban tűnt el, az ügyet pedig csak évtizedekkel később, új bizonyítékok alapján nyitották meg újra.

A Teresa Peroni-gyilkosság
Évtizedekig megoldatlan maradt a gyilkossági ügy

Teresa Peroni 27 éves volt, amikor 1983-ban nyoma veszett egy vidéki bulit követően Oregon déli részén. A hatóságok szerint utoljára akkori barátjával, Marcus Sanfratellóval látták, amint egy erdős terület felé indultak.

Teresa Peroni és Mark Sanfratello 1982-ben
Az ügyben már akkor indult nyomozás, de nem volt elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért az eset hosszú időre megoldatlan maradt.

Teresa Peroni eltűnése
Új DNS-bizonyíték hozott fordulatot

A hatóságok 2024-ben nyitották meg újra az ügyet. A nyomozás során új DNS-mintákat gyűjtöttek, és modern igazságügyi vizsgálatokat alkalmaztak.

A fordulatot az hozta, hogy egy 1997-ben talált emberi koponyáról sikerült megerősíteni: az Teresa Peronié volt. 

 

Teresa Peroni koponyája
Ezután a férfit Kaliforniában őrizetbe vették, majd Oregonba szállították vissza.

20 év börtönt kapott

Sanfratello végül vádalkut kötött, és beismerő vallomást tett. A bíróság 20 év börtönre ítélte, amelyből legalább 10 évet le kell töltenie – írja a CNN.

Mark Sanfratello
Az ügyészség szerint a családnak 43 évet kellett várnia arra, hogy választ kapjon arra, mi történt a fiatal nővel. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a régi bűnügyekben is áttörést hozhatnak az új igazságügyi módszerek.

Ez is érdekelheti:

Ezért ült 26 évet a halálsoron a hidegvérű gyilkos, most kivégezték

Szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra egy amerikai férfi 1990-ben. Az elítéltet szombaton, Florida államban kivégezték. Az Egyesült Államokban idén ez volt a nyolcadik kivégzés.

Szex után kivégezte partnerét, de semmire sem emlékszik, olyan részeg volt

Egy megrázó ügy részletei kerültek ismét a bíróság elé Miskolcon. A vád szerint a férfi brutális módon kivégezte alkalmi partnerét, miközben később arra hivatkozott, hogy semmire sem emlékszik.

 

 

