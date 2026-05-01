Horror Oregonban: 43 év után derült ki az igazság a fiatal nő eltűnéséről

Egy sokáig megoldatlan gyilkosság ügyében 20 év börtönbüntetésre ítéltek egy 73 éves férfit Oregon államban. Marcus Sanfratello beismerte, hogy ő felelős egykori barátnője, Teresa Peroni haláláért, és elsőfokú emberölés miatt mondták ki bűnösnek. Az áldozat még 1983-ban tűnt el, az ügyet pedig csak évtizedekkel később, új bizonyítékok alapján nyitották meg újra.

Fotó: The Curious Mind / YouTube /Képkivágás

Teresa Peroni 27 éves volt, amikor 1983-ban nyoma veszett egy vidéki bulit követően Oregon déli részén. A hatóságok szerint utoljára akkori barátjával, Marcus Sanfratellóval látták, amint egy erdős terület felé indultak.

Teresa Peroni és Mark Sanfratello 1982-ben

Fotó: The Curious Mind / YouTube /Képkivágás

Az ügyben már akkor indult nyomozás, de nem volt elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért az eset hosszú időre megoldatlan maradt.

Fotó: The Curious Mind / YouTube /Képkivágás

A hatóságok 2024-ben nyitották meg újra az ügyet. A nyomozás során új DNS-mintákat gyűjtöttek, és modern igazságügyi vizsgálatokat alkalmaztak.

A fordulatot az hozta, hogy egy 1997-ben talált emberi koponyáról sikerült megerősíteni: az Teresa Peronié volt.

Teresa Peroni koponyája

Fotó: The Curious Mind / YouTube /Képkivágás

Ezután a férfit Kaliforniában őrizetbe vették, majd Oregonba szállították vissza.

Sanfratello végül vádalkut kötött, és beismerő vallomást tett. A bíróság 20 év börtönre ítélte, amelyből legalább 10 évet le kell töltenie – írja a CNN.

Mark Sanfratello

Fotó: The Curious Mind / YouTube /Képkivágás

Az ügyészség szerint a családnak 43 évet kellett várnia arra, hogy választ kapjon arra, mi történt a fiatal nővel. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a régi bűnügyekben is áttörést hozhatnak az új igazságügyi módszerek.