Krokodilokkal akarták eltüntetni a nyomaikat, vérfagyasztó gyilkosság történt

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett egy nyugdíjas házaspár a Dél-afrikai Köztársaságban – írja a New York Post.
A rendőrség péntek reggel találta meg a 71 éves Ernst Marais és felesége, a 73 éves Dina holttestét a Kruger Nemzeti Parkban, a krokodiloktól hemzsegő Limpopo folyóban. Mindkét áldozat kezét hátra kötözték, és több késszúrás okozta nyomot is találtak.
A hatóságok közlése szerint egy turistacsoport fedezte fel a folyó szélén a holttesteket, akik egy elefántcsorda átkelését nézték meg.
„Mindkettőjüket késsel szúrták meg a brutális támadás során, és kétségtelenül a krokodiloknak dobták őket a folyóba”
– mondta a forrás, megjegyezve, hogy a járművüket is ellopták.
Az eltűnt házaspár keresése már egy nappal korábban megkezdődött, miután nem tértek haza a szállásukra.
A hatóságok szerint a házaspár véletlenül orvvadászokkal találkozhatott, akik el akarták tüntetni a gyanútlan szemtanúkat.
