Krokodilokkal akarták eltüntetni a nyomaikat, vérfagyasztó gyilkosság történt

Krokodiloktól hemzsegő folyóban találták meg egy eltűnt házaspár holttestét a Dél-afrikai Köztársaságban. Amikor a hatóságok kiemelték a testeket, akkor derült ki, hogy az elhunytak kegyetlen gyilkosság áldozatai lettek.
Kegyetlen gyilkosság áldozata lett egy nyugdíjas házaspár a Dél-afrikai Köztársaságban – írja a New York Post. 

Gyilkosság áldozata lett a nyugdíjas házaspár, krokodilokkal akarták eltüntetni a holttesteket (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség péntek reggel találta meg a 71 éves Ernst Marais és felesége, a 73 éves Dina holttestét a Kruger Nemzeti Parkban, a krokodiloktól hemzsegő Limpopo folyóban. Mindkét áldozat kezét hátra kötözték, és több késszúrás okozta nyomot is találtak. 

A hatóságok közlése szerint egy turistacsoport fedezte fel a folyó szélén a holttesteket, akik egy elefántcsorda átkelését nézték meg. 

„Mindkettőjüket késsel szúrták meg a brutális támadás során, és kétségtelenül a krokodiloknak dobták őket a folyóba”

– mondta a forrás, megjegyezve, hogy a járművüket is ellopták. 

Az eltűnt házaspár keresése már egy nappal korábban megkezdődött, miután nem tértek haza a szállásukra.  

A hatóságok szerint a házaspár véletlenül orvvadászokkal találkozhatott, akik el akarták tüntetni a gyanútlan szemtanúkat.

Brutális gyilkosság: nem tudott aludni síró kislányától

Egy brutális csecsemőgyilkosság ügyében emeltek vádat egy ohiói férfi ellen: a gyanú szerint az apa megfojtotta a lányát egy cumival 2023 októberében. A vád szerint a férfi azért tette mindezt, mert vissza akart aludni a síró baba mellett.

1986 óta keresték: így találták meg a hidegvérű gyilkost

Negyven éve húzódó kihűlt ügy zárulhat le az Egyesült Államokban. 1986-ban megerőszakoltak és megkéseltek egy fiatal nőt, az elkövetőt azonban nem találták meg. A rendőrség azonban áttörést ért el a nyomozásban, és a hónapban letartóztatták a gyilkosság feltételezett elkövetőjét.

 

