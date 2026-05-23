Elképesztő: egy rágógumi buktatta le a 40 éve keresett gyilkost

Az Egyesült Államokban, Washington államban, Everett városában 2024 januárjában jutottak döntő bizonyítékhoz a nyomozók egy több évtizedes ügyben. A gyilkosság felderítéséhez beépített rendőrök egy álreklámos kóstolót szerveztek, amelynek során Mitchell Gaff rágógumiból származó DNS-mintát adott – anélkül, hogy tudta volna.
Rágógumi buktatta le a gyilkosság elkövetőjét
A nyomozók egy rágógumimárka képviselőinek adták ki magukat, majd mintát szereztek a férfitól. A laborvizsgálat szerint a DNS egyezést mutatott a Judy Weaver 1984-es megölésének helyszínén rögzített bizonyítékokkal.
Később a hatóságok egy másik, 1980-as ügyhöz is kapcsolták Gaffet: Susan Vesey meggyilkolásához.
A férfi végül beismerte mindkét nő megölését.
A modern DNS-technológia hozott áttörést
A két ügy évtizedekig megoldatlan maradt, mert a gyilkosságok idején a DNS-vizsgálat még nem állt olyan szinten, mint ma. Az új elemzőprogramok és a genetikai azonosítás fejlődése azonban lehetővé tette, hogy a régi bizonyítékokat újra megvizsgálják.
Az ügyészség szerint Gaff akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A családok számára a döntő bizonyíték nem törli el a múltat, de végre választ adott arra, ki állt a több évtizedes tragédiák mögött – számolt be a CNN.
Ez is érdekelheti:
Móri mészárlás: a bankrablás, amely nyolc ártatlan életet követelt
Egy hétköznapi banki ügyintézésnek indult, mégis Magyarország egyik legmegrázóbb bűnügyévé vált. A móri mészárlás nyolc ártatlan ember életét követelte, az ügy pedig nemcsak kegyetlensége, hanem a nyomozás későbbi fordulatai miatt is máig fájdalmas emléke a magyar kriminalisztikának.
Véres ruhája buktatta le a repceföldön bujkáló gyilkost
Sikerült elfogni a veszélyes bűnözőt, akinek a fotóját mi is közzétettük. Megmutatjuk, hogyan kapták el a romániai Bihar megyei nyomozók a pelbárthidai gyilkost.