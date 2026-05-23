Elképesztő: egy rágógumi buktatta le a 40 éve keresett gyilkost

Az Egyesült Államokban, Washington államban, Everett városában 2024 januárjában jutottak döntő bizonyítékhoz a nyomozók egy több évtizedes ügyben. A gyilkosság felderítéséhez beépített rendőrök egy álreklámos kóstolót szerveztek, amelynek során Mitchell Gaff rágógumiból származó DNS-mintát adott – anélkül, hogy tudta volna.

Rágógumi buktatta le a 40 éve történt gyilkosság elkövetőjét

A nyomozók egy rágógumimárka képviselőinek adták ki magukat, majd mintát szereztek a férfitól. A laborvizsgálat szerint a DNS egyezést mutatott a Judy Weaver 1984-es megölésének helyszínén rögzített bizonyítékokkal.

Judy Weavert 1984 júniusában támadták meg és ölték meg a lakásában

Később a hatóságok egy másik, 1980-as ügyhöz is kapcsolták Gaffet: Susan Vesey meggyilkolásához.

A férfi végül beismerte mindkét nő megölését.

Susan Vesey-t a lakásában támadták meg és ölték meg 1980 júliusában

A modern DNS-technológia hozott áttörést

A két ügy évtizedekig megoldatlan maradt, mert a gyilkosságok idején a DNS-vizsgálat még nem állt olyan szinten, mint ma. Az új elemzőprogramok és a genetikai azonosítás fejlődése azonban lehetővé tette, hogy a régi bizonyítékokat újra megvizsgálják.

Az ügyészség szerint Gaff akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A családok számára a döntő bizonyíték nem törli el a múltat, de végre választ adott arra, ki állt a több évtizedes tragédiák mögött – számolt be a CNN.