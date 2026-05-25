1986 óta keresték: így találták meg a hidegvérű gyilkost

A rendőrség kedden fogta el az 1986-os Virginia Beach-i gyilkosság elkövetőjét – írja a People.

A rendőrség elfogta az 1986-os Virginia Beach-i gyilkosság elkövetőjét. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A most 66 éves Charles Berry 1986 tavaszán megerőszakolta és meggyilkolta a 22 éves Roberta Wallst. A fiatal nő holttestét 1986. május 15-én találták meg egy általános iskola mögötti mezőn. A nyomozók szerint az áldozatot megerőszakolták és megkéselték.

A helyszínen talált nyomok alapján azonban a rendőrök nem találták meg a gyilkost. Később, a technológia fejlődésével újraelemezték a helyszínen talált DNS-mintákat. 2017-ben ez közelebb vitte a nyomozókat a feltételezett elkövetőhöz, akit később sikeresen azonosítottak.

Berryt őrizetbe vették, a gyanúsított 2 millió dolláros óvadék ellenében védekezhet szabadlábon.

33 évig bujkált a gyilkossággal vádolt férfi

Majdnem 33 év bujkálás után elfogtak egy michigani férfit, akit egy punkzenész meggyilkolásával gyanúsítanak. A férfit ugyan röviddel a gyilkosság után letartóztatták, ám nem jelent meg a tárgyalásán, majd évtizedekre nyoma veszett. Az amerikai marshalszolgálat végül Panamavárosban bukkant a nyomára. A férfit április 29-én egy kutyafuttatóban fogták el, ahol hamis iratok voltak nála, ám ujjlenyomatai alapján sikerült azonosítani.

Vőfélyét ölte meg az újdonsült férj

Esküvője napján gázolta el legjobb barátját egy férfi az Egyesült Államokban 2024 nyarán. A férj vitába keveredett a vőféllyel, majd autóba ült és áthajtott barátján. Az elkövetőt gyilkosság miatt május elején 30 év börtönbüntetésre ítélték.