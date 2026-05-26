Komoly figyelmeztetés: a hőség megváltoztathatja ezeknek a gyógyszereknek a hatását

A rekordokat döntő hőség nemcsak a mindennapokat nehezíti meg, hanem bizonyos egészségügyi kockázatokat is hordoz, különösen azok számára, akik rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert. A brit gyógyszerhatóság (MHRA) figyelmeztetése szerint több gyógyszertípus is befolyásolhatja a szervezet hőháztartását, illetve növelheti a kiszáradás vagy egyéb mellékhatások esélyét – írja a Mirror.

Sokan nincsenek tisztában vele: a meleg megváltoztathatja a gyógyszerek hatását (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Meleg időben a szervezet nehezebben szabályozza a testhőmérsékletet, és a kiszáradás is gyorsabban kialakulhat. Bizonyos gyógyszerek azonban tovább rontják ezt a helyzetet, vagy megváltoztatják a szervezet reakcióit a hőségre.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a meleg akár a gyógyszerek felszívódását és hatékonyságát is befolyásolhatja.

A metotrexátot több betegség – például reumás ízületi gyulladás, pikkelysömör, Crohn-betegség vagy daganatos betegségek – kezelésére használják.

A készítmény egyik ismert mellékhatása a fokozott fényérzékenység, ami miatt a bőr már enyhe napsütés hatására is súlyosan reagálhat. Ez akár kiütéseket, hólyagokat vagy erős leégéshez hasonló tüneteket is okozhat.

Vizelethajtók: nagyobb kiszáradási kockázat

Az úgynevezett vízhajtó gyógyszerek (például furoszemid) segítenek a felesleges folyadék eltávolításában és a vérnyomás szabályozásában, azonban hőségben növelik a kiszáradás kockázatát.

A kiszáradás tünetei lehetnek:

erős szomjúság

szédülés, fejfájás

sötét színű vizelet

fáradtság

száraz száj és ajkak

Vérnyomáscsökkentők: zavart hőszabályozás

Az ACE-gátlók, béta-blokkolók és kalciumcsatorna-blokkolók is befolyásolhatják a szervezet hőszabályozását. Egyes esetekben a szomjúságérzet is csökkenhet, ami miatt könnyebb észrevétlenül kiszáradni.

Cukorbetegségre adott gyógyszerek

Az inzulin és a metformin típusú gyógyszerek melegben növelhetik a kiszáradás kockázatát, miközben a tünetek is nehezebben felismerhetők lehetnek. Az inzulin ráadásul gyorsabban felszívódhat, ami bizonyos esetekben hipoglikémiához vezethet.

Mentális betegségekre adott szerek

Egyes antipszichotikumok és stimulánsok megemelhetik a testhőmérsékletet, így a szervezet könnyebben túlmelegedhet nagy melegben.