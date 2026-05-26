Komoly figyelmeztetés: a hőség megváltoztathatja ezeknek a gyógyszereknek a hatását

A nyári hőhullámok idején a szervezetünk fokozott terhelésnek van kitéve, ami bizonyos esetekben komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A gyógyszer szedése mellett különösen fontos az óvatosság, mivel több készítmény is befolyásolhatja, hogyan reagál a test a magas hőmérsékletre.
A rekordokat döntő hőség nemcsak a mindennapokat nehezíti meg, hanem bizonyos egészségügyi kockázatokat is hordoz, különösen azok számára, akik rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert. A brit gyógyszerhatóság (MHRA) figyelmeztetése szerint több gyógyszertípus is befolyásolhatja a szervezet hőháztartását, illetve növelheti a kiszáradás vagy egyéb mellékhatások esélyét – írja a Mirror. 

Sokan nincsenek tisztában vele: a meleg megváltoztathatja a gyógyszerek hatását (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Meleg időben a szervezet nehezebben szabályozza a testhőmérsékletet, és a kiszáradás is gyorsabban kialakulhat. Bizonyos gyógyszerek azonban tovább rontják ezt a helyzetet, vagy megváltoztatják a szervezet reakcióit a hőségre. 

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a meleg akár a gyógyszerek felszívódását és hatékonyságát is befolyásolhatja. 

A metotrexátot több betegség – például reumás ízületi gyulladás, pikkelysömör, Crohn-betegség vagy daganatos betegségek – kezelésére használják. 

A készítmény egyik ismert mellékhatása a fokozott fényérzékenység, ami miatt a bőr már enyhe napsütés hatására is súlyosan reagálhat. Ez akár kiütéseket, hólyagokat vagy erős leégéshez hasonló tüneteket is okozhat. 

Vizelethajtók: nagyobb kiszáradási kockázat 

Az úgynevezett vízhajtó gyógyszerek (például furoszemid) segítenek a felesleges folyadék eltávolításában és a vérnyomás szabályozásában, azonban hőségben növelik a kiszáradás kockázatát. 

A kiszáradás tünetei lehetnek: 

  • erős szomjúság  
  • szédülés, fejfájás  
  • sötét színű vizelet  
  • fáradtság  
  • száraz száj és ajkak  

Vérnyomáscsökkentők: zavart hőszabályozás 

Az ACE-gátlók, béta-blokkolók és kalciumcsatorna-blokkolók is befolyásolhatják a szervezet hőszabályozását. Egyes esetekben a szomjúságérzet is csökkenhet, ami miatt könnyebb észrevétlenül kiszáradni. 

Cukorbetegségre adott gyógyszerek 

Az inzulin és a metformin típusú gyógyszerek melegben növelhetik a kiszáradás kockázatát, miközben a tünetek is nehezebben felismerhetők lehetnek. Az inzulin ráadásul gyorsabban felszívódhat, ami bizonyos esetekben hipoglikémiához vezethet. 

Mentális betegségekre adott szerek 

Egyes antipszichotikumok és stimulánsok megemelhetik a testhőmérsékletet, így a szervezet könnyebben túlmelegedhet nagy melegben.

Erre figyeljen, ha gyógyszert szed és kávét iszik 

Bár a kávéfogyasztást számos kutatás összefüggésbe hozta a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy akár a depresszió alacsonyabb kockázatával, bizonyos gyógyszerek mellett a kávé nem ajánlott. A szakemberek szerint előfordulhat, hogy a koffein befolyásolja a gyógyszerek felszívódását vagy lebomlását.

 

