Kiderült, hogy mi az, ami igencsak fel tudja turbózni a nők szexuális vágyát

Kínai kutatók több mint 2000 ember életmódját és szexuális szokásait elemezték, miközben azt is figyelték, mennyi gyömbért fogyasztanak italokban, étrend-kiegészítőkben vagy ételekben. Az eredmények szerint azok a nők, akik több gyömbért fogyasztottak, erősebb szexuális vágyat, nagyobb izgalmat és több elégedettséget tapasztaltak a hálószobában. A férfiaknál azonban semmilyen hasonló hatást nem találtak, számolt be a Daily Mail.

Egy új tanulmány szerint a gyömbér fokozza a nők szexuális vágyát, azzal, hogy csökkenti az undorodásukat

A gyömbér nem afrodiziákum – egészen más állhat a háttérben

A kutatók szerint a gyömbér hatása nem feltétlenül klasszikus vágyfokozás. Inkább arról lehet szó, hogy csökkenti az undor és a hányinger érzését. A gyömbér egyik legismertebb hatóanyaga, a 6-gingerol régóta ismert émelygéscsökkentő tulajdonságáról. A tudósok szerint ez pszichológiai szinten is hatással lehet a nőkre.

A kutatás egyik legérdekesebb részében párokat vizsgáltak meg. Azok a résztvevők, akik egy hónapon keresztül naponta szedtek gyömbérkiegészítőt, gyakrabban éltek szexuális életet, mint azok, akik placebót kaptak.

A szakértők szerint ennek evolúciós oka is lehet.

A tudósok szerint a nők óvatosabbak a szexben

A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy a nők evolúciósan sokkal óvatosabb és szelektívebb szexuális stratégiát alakítottak ki, emiatt érzékenyebbek lehetnek az undorra és kevésbé könnyen izgalomba hozhatók. A gyömbér viszont éppen ezt a pszichológiai gátat csökkentheti.

A kutatást a kínai Hangcsoui Orvostudományi Főiskola és a New York-i Egyetem sanghaji intézményének szakemberei készítették, az eredményeket pedig az International Journal of Sexual Health című tudományos folyóiratban publikálták.

A gyömbér évszázadok óta fontos része az ázsiai gyógyászatnak és konyhának. Leginkább megfázás, émelygés és gyomorpanaszok ellen használják, most azonban úgy tűnik, a hálószobában is meglepő hatása lehet.

