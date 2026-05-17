Gyomok jelentek meg a pázsitban? – Így mentheti meg a füvet a makacs gazoktól

A szép, egyenletes pázsit sok gondoskodást igényel, ezért bosszantó, amikor vadon növő növények jelennek meg a fű között. A gyomok gyakran azt jelzik, hogy a gyep ritkás, tápanyaghiányos, túl rövidre van vágva vagy nem kap megfelelő ápolást.
2026 tavaszán ismét aktuális téma lett a gyepápolás, hiszen a melegebb hónapokban sok kerttulajdonos küzd mohával, lóherével, pitypanggal vagy útifűvel. A gyomok ellen a leghatékonyabb védekezés a sűrű, egészséges pázsit, amely kevesebb helyet hagy a nem kívánt növényeknek.

Gyomok jelentek meg a pázsitban? Mutatjuk, milyen fűnyírási, öntözési és gyepápolási tippekkel szoríthatja vissza őket
Tippek a gyomok elleni küzdelemhez

Ne vágja túl rövidre a füvet

Sokan azt hiszik, hogy a rövidebb fű kevesebb munkát jelent, pedig a túl alacsonyra nyírt pázsit könnyebben gyomosodik. A 3,5–5 centiméteres vágási magasság segíthet árnyékolni a talajt, így nehezebben csíráznak ki a gyommagok. 

Inkább nyírjon rendszeresen, de ne túl rövidre.

A tápanyaghiány kedvez a gyomoknak

Ha a gyep nem kap elég tápanyagot, legyengül, és a gyomok gyorsabban terjedhetnek. A nitrogén a növekedést, a foszfor a gyökereket, a kálium pedig az ellenálló képességet támogatja. 

Használjon kifejezetten gyephez való, hosszú hatású trágyát.

Egy tökéletesen ápolt gyep sok gondozást igényel
Az öntözésnél a mennyiség számít

A fű nagy része vízből áll, ezért száraz időben gyorsan legyengülhet. Ilyenkor nem a napi kevés locsolás a legjobb megoldás, hanem heti egy-két alapos öntözés. 

Reggel vagy este locsoljon, így kisebb a perzselődés veszélye.

A moha és a lóhere külön figyelmet kér

A moha gyakran árnyékos, nedves vagy tápanyaghiányos területen jelenik meg, míg a lóherét nehezebb kiirtani, mert gyökerestül kell eltávolítani. 

Egyesek számára ezek zavaró gyomok; mások számára vadvirágok, amelyek a rovarokat segítik. Ha azonban meg akarja fékezni a növekedésüket, először tudnia kell, hogy mivel van dolga.
Gyepszellőztetés után vesse újra a kopasz foltokat, hogy a gyomok ne kapjanak új esélyt.

Ne csak a gazt kezelje, hanem mindig keresse meg az okát is – tanácsolja a My Home Book.

