Gyomok jelentek meg a pázsitban? – Így mentheti meg a füvet a makacs gazoktól

2026 tavaszán ismét aktuális téma lett a gyepápolás, hiszen a melegebb hónapokban sok kerttulajdonos küzd mohával, lóherével, pitypanggal vagy útifűvel. A gyomok ellen a leghatékonyabb védekezés a sűrű, egészséges pázsit, amely kevesebb helyet hagy a nem kívánt növényeknek.
Tippek a gyomok elleni küzdelemhez
Ne vágja túl rövidre a füvet
Sokan azt hiszik, hogy a rövidebb fű kevesebb munkát jelent, pedig a túl alacsonyra nyírt pázsit könnyebben gyomosodik. A 3,5–5 centiméteres vágási magasság segíthet árnyékolni a talajt, így nehezebben csíráznak ki a gyommagok.
Inkább nyírjon rendszeresen, de ne túl rövidre.
A tápanyaghiány kedvez a gyomoknak
Ha a gyep nem kap elég tápanyagot, legyengül, és a gyomok gyorsabban terjedhetnek. A nitrogén a növekedést, a foszfor a gyökereket, a kálium pedig az ellenálló képességet támogatja.
Használjon kifejezetten gyephez való, hosszú hatású trágyát.
Az öntözésnél a mennyiség számít
A fű nagy része vízből áll, ezért száraz időben gyorsan legyengülhet. Ilyenkor nem a napi kevés locsolás a legjobb megoldás, hanem heti egy-két alapos öntözés.
Reggel vagy este locsoljon, így kisebb a perzselődés veszélye.
A moha és a lóhere külön figyelmet kér
A moha gyakran árnyékos, nedves vagy tápanyaghiányos területen jelenik meg, míg a lóherét nehezebb kiirtani, mert gyökerestül kell eltávolítani.
Gyepszellőztetés után vesse újra a kopasz foltokat, hogy a gyomok ne kapjanak új esélyt.
Ne csak a gazt kezelje, hanem mindig keresse meg az okát is – tanácsolja a My Home Book.
A tavasz közeledtével sok kerttulajdonos szeretné rendbe tenni a gyepet, és gyakran már márciusban előkerül a kerti szerszám. A szakértők szerint azonban a gyepszellőztetés túl korai elvégzése többet árthat, mint használhat.
Sokan azt hiszik, a szép pázsit titka az, hogy minél többet nyírják. Holott a fűnyírás esetében nemcsak a gyakoriság, hanem az időzítés is döntő – ha rossz napszakot választasz, az tönkreteheti mindazt, amiért hetekig dolgoztál.