Robert Fico erős kijelentést tett a győzelem napja alkalmából Moszkvában

A győzelem napja alkalmából Robert Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. A tárgyaláson a szlovák külpolitika, az orosz kapcsolatok és az ukrajnai háború kérdése is előkerült.

Ukrajnai háború - Kreml: Fico nem hozott Moszkvába üzenetet Zelenszkijtől

A Kreml szerint Robert Fico nem vitt semmilyen üzenetet Volodimir Zelenszkijtől Vlagyimir Putyinnak, hiába jelentek meg erről korábban sajtóértesülések.

Fico arról beszélt Moszkvában, hogy Európában ismét „vasfüggöny” alakul ki, miközben a baráti és pragmatikus orosz–szlovák kapcsolatok helyreállítását sürgette.

Putyin nyíltan méltatta Fico „szuverén külpolitikáját”, és azt állította, hogy a korábbi szlovák vezetés gyakorlatilag befagyasztotta az orosz kapcsolatokat.

Oroszország megígérte, hogy továbbra is biztosítani fogja Szlovákia energiaellátását, miközben Pozsony jogi támadást indított az EU orosz gáztilalmi terve ellen.

A balti államok és Lengyelország nem engedték át a szlovák delegáció repülőgépét, ezért Fico kerülőúton jutott el Moszkvába a győzelem napi rendezvények idején.

Robert Fico szlovák miniszterelnök nem hozott semmilyen üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, de Ukrajna kérdése felmerült a tárgyalásokon - közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója újságírókkal szombaton Moszkvában.

Usakov szerint az ukrajnai kérdés sok más téma mellett szóba került (Putyin és Fico tárgyalásán). A megbeszélésen a miniszterelnök tájékoztatta az elnököt és az orosz delegációt arról, hogy a napokban telefonon beszélt Zelenszkijjel, aki megosztotta vele a jelenlegi orosz-ukrán viszonnyal kapcsolatos nézeteit, de nem küldött vele semmilyen üzenetet.

Arról, hogy a szlovák kormányfő üzenetet visz majd az orosz elnöknek ukrán hivatali partnerétől, pénteken a Pravda pozsonyi lap számolt be Rastislav Hovanec szlovák külügyi államtitkárra hivatkozva.

Fico az orosz elnökkel a Kreml Zöld Szalonjában folytatott informális megbeszélést. Elmondta, hogy miután a balti államok és Lengyelország nem engedélyezte a szlovák delegációt szállító repülőgép átrepülését a légterükön, Csehországon, Németországon és Svédországon keresztül érkezett az orosz fővárosba.

Látom, hogy ismét kialakul egy vasfüggöny (Európában), de én a kölcsönösen előnyös, baráti kapcsolatokat támogatom. Meggyőződésem, hogy mind Szlovákia, mind az Oroszországi Föderáció a lehető legrövidebb időn belül lépéseket tehet a normális kapcsolatok helyreállítása érdekében

– mondta a szlovák kormányfő.