A fogdában tartózkodó ukrán oligarcha, Ihor Valerijovics Kolomojszkij – akit az orosz Szövetségi Pénzügyi Felügyelet felvett a terrorista- és szélsőségesek listájára – megnevezte az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásának időpontját – írja a Lenta.

Ukrajna kész a megadásra? Bejelentették meddig tart még a háború

Az ukrán üzletember és politikus kijelentette, hogy az orosz-ukrán konfliktus a következő három évben nem fog véget érni.

Az ukrán TSN televíziós csatorna által közzétett felvételen látható, hogy Kolomojszkij éppen egy bírósági tárgyaláson tartózkodott, annak pontos helyét és idejét azonban nem tették közzé.

Kolomojszkij kérelmét az előzetes letartóztatására vonatkozóan elutasították. Az óvadék összegét 1,1 milliárd hrivnyára – kb. 14 milliárd forintra – csökkentették.

Vasárnapra virradó éjjel Oroszország hatalmas drónoffenzívát indított több irányból is ukrán célpontok ellen – sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Az orosz–ukrán háborúban folytatódik az orosz előrenyomulás, bár a szemben álló felek helyzetértékelései eltérnek. Abban egyetértés van, hogy Kostiantynivka városa hamarosan orosz kézre kerülhet, de Myropillia faluról az oroszok azt állították, hogy elfoglalták, amit az ukránok szemenszedett hazugságnak neveztek.