Hadibejelentést tett az orosz védelmi minisztérium: elfoglalták a Harkiv megyei Pokaljane települést

A tárca szerint a művelet a határ menti ütközőövezet létrehozásának része volt, amelynek célja az oroszországi polgári lakosság megvédése az ukrán hadsereg csapásaitól. A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, összesen tíz települést elfoglalva, és több mint nyolcezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan – adott hírt az MTI.

Az oroszok hadijelentése szerint elfoglalták a Harkiv megyei Pokaljane települést – Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Hadijelentés a megsemmisített eszközökről, célpontokról

A tárca az április 25. és május 1. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt két Buk-M1-es légvédelmi rendszert, 75 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, 53 irányított légibombát, négy amerikai HIMARS-rakétát, továbbá 2628 repülőgép típusú drónt és 14 legénység nélküli motorcsónakot.

A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és öt csoportos csapást mért ukrán katonai célpontokra. Ezek célpontjai hadiüzemek, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítmények, csapásmérő drónok és legénység nélküli motorcsónakok gyártásának, tárolásának és indításának helyszínei, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyei voltak.

A minisztérium a légi, tengeri és szárazföldi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapásokat az oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte. Az orosz hadsereg által elfoglalt ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Orosz gyerekek sérültek meg

Herszon és Zaporizzsja megye határán három, 11 és 15 év közötti gyermek megsebesült egy pilóta nélküli repülőszerkezet csapása következtében. Kettőjüket egy szimferopoli kórházba szállították, egy 15 éves fiú állapota válságos. A herszoni régióban megsebesült egy állapotos nő is. A tuapszei olajlétesítményeket péntekre virradóra – április 16. óta negyedszer – dróncsapás érte, a kikötői terminálon ismét tűz ütött ki. Az oltásban 128 ember vett részt 41 műszaki eszközzel.