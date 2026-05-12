Hajóbaleset egy luxuskikötőben, vízbe zuhant egy idős nő

A hajóbaleset a Carnival Cruise Line Celebration Key nevű magánüdülőhelyén történt, amelyet 2025 nyarán nyitottak meg a Bahamákon. A Fox News információi szerint az idős nő egy mozgássérült-robogót vezetett, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett, és a vízbe hajtott.
Hajóbaleset rázta meg a Carnival utasait
A Carnival szóvivője szerint a személyzet azonnal reagált, és sikerült kiemelni az utast a vízből, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére nem tudták megmenteni az életét. A Nassau Guardian értesülése szerint a nő a hajótestnek üthette a fejét a baleset során.
Szemtanúk szerint az asszony férje is megsérült, miközben megpróbált segíteni rajta. A helyi hatóságok és a halottkém vizsgálják az eset körülményeit.
A Celebration Key megnyitása óta ez már a harmadik haláleset a bahamai üdülőhelyen. Korábban egy 79 éves férfi sznorkelezés közben fulladt meg, míg egy 74 éves nő egy lagúnamedencében vesztette életét. Mindkét esetben megkísérelték az újraélesztést, de sikertelenül.
A mintegy 600 millió dollárból épült Celebration Key kizárólag a Carnival utasai számára elérhető. A komplexumban strandok, lagúnák és több fürdőzóna is található.
A történtek után több Carnival-utazó is aggodalmát fejezte ki a közösségi médiában. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy rövid idő alatt több haláleset is történt ugyanazon a helyszínen. A Carnival Cruise Line részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és közölte, hogy segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak.
