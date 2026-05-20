Felborult egy turistákat szállító hajó – többen eltűntek a jeges vízben

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a Sever–750 típusú légpárnás hajó kedden borult fel a part közelében, fedélzetén 18 emberrel. A hajóbaleset során a mentőegységek 13 embert, köztük egy gyermeket élve emeltek ki a vízből, öt utast azonban már nem tudtak megmenteni – számolt be a Fox News.
A turistacsoport szervezett kiránduláson vett részt a Bajkál-tó térségében. Az utasok többsége feltehetően Moszkvából érkezett.
A hatóságok egyelőre vizsgálják a tragédia pontos okait, de az első információk szerint a jármű instabillá válhatott, amikor vékony jégre hajtott a part mentén.
A túlterhelést is vizsgálják
Orosz sajtóértesülések szerint a légpárnás hajót legfeljebb tíz személy szállítására tervezték, ennek ellenére 18 ember és nehéz felszerelések is voltak a fedélzeten a baleset idején.
A Komszomolszkaja Pravda arról írt, hogy a jármű vezetője nem sokkal a felborulás előtt a vízbe ugrott. A történteket a közlekedési ügyészség és az orosz Nyomozó Bizottság is vizsgálja.
Az egyik túlélő lábsérülést szenvedett, őt kórházba szállították.
Egy helyi túraszervező szerint az érintett légpárnás modell nem alkalmas a tó szélsőséges viszonyaira. A szakember úgy fogalmazott: ezek a járművek inkább folyókon és nyugodtabb vizeken használhatók biztonságosan.
Az orosz hatóságok azt is vizsgálják, történt-e biztonsági mulasztás a hajóbaleset előtt.
A Bajkál-tó a világ legmélyebb édesvizű tava, ugyanakkor hírhedt a gyorsan változó időjárásáról, az erős szelekről és a veszélyes hullámzásról is.