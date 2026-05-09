Térfigyelő kamera rögzítette a brutális gyilkosságot, halálbüntetést kér az ügyészség – Videó

A floridai Fort Myersben, 2026. április 2-án történt a gyilkosság, amelynek áldozata az 51 éves, bangladesi származású Nilufa Easmin volt. A halálbüntetés kiszabását az ügyészség Rolbert Joachin ellen kezdeményezi, akit azzal vádolnak, hogy egy benzinkút előtt kalapáccsal verte agyon a nőt, miután az számonkérte őt autója ablakának betörése miatt.

Kalapáccsal ölhetett meg egy nőt a benzinkútnál, halálbüntetést kérnek rá

Brutális támadás egy benzinkút előtt

Az ügyészek szerint a férfi többször fejbe ütötte az áldozatot egy kalapáccsal. A támadást térfigyelő kamera is rögzítette, a hatóságok pedig rendkívül brutálisnak nevezték a felvételt.

A gyanúsított a támadás után elmenekült, ezért a rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni. Fort Myers rendőrei végül elfogták a férfit.

Rolbert Joachin

Halálbüntetés várhat a vádlottra

Amira Fox államügyész közölte, hogy a bűncselekmény különösen erőszakos, szélsőséges és indokolatlan volt, ezért a törvény teljes szigorával kívánnak fellépni.

Az ügyészség megerősítette: halálbüntetést kérnek Rolbert Joachinra.

Az áldozatot egy családjáért dolgozó édesanyaként írták le, akinek halála nagy felháborodást váltott ki.

Politikai visszhangot is kapott az ügy

Az eset az Egyesült Államokban politikai vitát is kiváltott, miután Donald Trump is megszólalt az ügyben. Az elnök a bevándorlási szabályokkal és a gyanúsított korábbi tartózkodási státuszával hozta összefüggésbe a történteket.

A hatósági közlések szerint a férfi 2022-ben lépett be az Egyesült Államokba, később pedig kiutasítási döntés is született vele szemben, ám ideiglenes védett státuszt kapott. A nyomozás és a büntetőeljárás folytatódik – tájékoztatott az eseményekről a New York Post.