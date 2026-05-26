Rémálom vacsora közben: egy napernyő okozott tragédiát

Egy nyugodt vacsora pillanatok alatt vált rémálommá egy tóparti étterem teraszán. Egy hirtelen széllökés lesodort egy napernyőt, amely egy ott vacsorázó nőt talált el. A halálos baleset megrázta a vendégeket.
Halálos baleset történt egy tóparti étterem teraszán a Memorial Day hétvégéjén, amikor egy hirtelen széllökés egy napernyőt sodort le az egyik asztalról. A szerkezet egy ott vacsorázó nőt talált el, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írja az ABC News.

Halálos baleset történt egy étterem teraszán (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tóparti tragédia: napernyő okozott halálos balesetet

A dél-karolinai Lake Marion partján működő étteremnél egy pillanatok alatt kialakuló viharos széllökés okozott végzetes tragédiát. A nő férjével vacsorázott a teraszon, amikor a hirtelen érkező szél lesodort egy napernyőt az egyik asztalról, a napernyő a nő fejét és nyakát találta el. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A halottkém hivatala közölte: az esetet jelenleg halálos balesetként kezelik, és nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Az áldozat egy helyi nő volt, a boncolást később végzik el egy charlestoni orvosi intézményben.

Az étterem közleményben erősítette meg, hogy a tragédia egy hirtelen, súlyos időjárási esemény idején történt. A helyszínen történtek nemcsak a vendégeket, hanem a személyzetet és a mentőket is mélyen érintették, a vendéglátóhely pedig részvétét fejezte ki az érintettek felé.

