Rémálom vacsora közben: egy napernyő okozott tragédiát

Halálos baleset történt egy tóparti étterem teraszán a Memorial Day hétvégéjén, amikor egy hirtelen széllökés egy napernyőt sodort le az egyik asztalról. A szerkezet egy ott vacsorázó nőt talált el, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe – írja az ABC News.

Tóparti tragédia: napernyő okozott halálos balesetet

A dél-karolinai Lake Marion partján működő étteremnél egy pillanatok alatt kialakuló viharos széllökés okozott végzetes tragédiát. A nő férjével vacsorázott a teraszon, amikor a hirtelen érkező szél lesodort egy napernyőt az egyik asztalról, a napernyő a nő fejét és nyakát találta el. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A halottkém hivatala közölte: az esetet jelenleg halálos balesetként kezelik, és nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Az áldozat egy helyi nő volt, a boncolást később végzik el egy charlestoni orvosi intézményben.

Az étterem közleményben erősítette meg, hogy a tragédia egy hirtelen, súlyos időjárási esemény idején történt. A helyszínen történtek nemcsak a vendégeket, hanem a személyzetet és a mentőket is mélyen érintették, a vendéglátóhely pedig részvétét fejezte ki az érintettek felé.