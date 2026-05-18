Újabb brit turista halt meg Spanyolországban – rejtély övezi a halálos zuhanást

A beszámolók szerint egy arra járó ember vette észre a férfi holttestét a hegy lábánál, majd azonnal értesítette a segélyhívót. A halálos zuhanás után a hatóságok rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de a brit turista olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja a DailyMail.

A halálos zuhanás a San Sebastián feletti Mount Urgull egyik legismertebb kilátópontjánál történt Fotó: RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A halálos zuhanás körülményeit még vizsgálják

A helyi rendőrség közlése szerint a tragédia a San Sebastián fölé magasodó Mount Urgull egyik legismertebb pontján, a Baluarte del Mirador kilátónál történt. A hely népszerű a turisták körében, mivel lenyűgöző panorámát kínál a baszk városra és az Atlanti-óceán partvidékére.

Az Ertzaintza, vagyis a baszk autonóm rendőrség nyomozást indított az ügyben. A hivatalos tájékoztatás szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy bűncselekmény történt volna, ugyanakkor a pontos körülményeket továbbra is vizsgálják. A férfi holttestét igazságügyi boncolásra szállították.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a brit férfi turistaként tartózkodott-e a térségben, vagy életvitelszerűen Spanyolországban élt.

