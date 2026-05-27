Megrázó tragédia – szörnyethalt a második emeleti ablakból kizuhanó kisfiú

London Sutton városrészében, 2026. május 24-én, vasárnap délután 17:20 körül történt a tragédia, amikor egy hároméves gyermek egy otthon ablakából a mélybe esett. A helyszínre a rendőrség, a mentők és a londoni légi mentők is kivonultak, a kisfiút kórházba szállították, ahol később meghalt.
Halálos zuhanás miatt nyomoz a rendőrség
A Metropolitan Police közlése szerint a bejelentés 17:18-kor érkezett arról, hogy egy gyermek magasból zuhant ki egy suttoni lakóépületből. A kisfiú hozzátartozóit értesítették a tragédiáról.
Az ügy körülményeit tovább vizsgálják, egy 30-as éveiben járó nőt pedig gyermek elhanyagolásának gyanúja miatt őrizetbe vettek. Később óvadék ellenében szabadon engedték, de későbbi időpontban vissza kell térnie.
A lakóépület, ahonnan a kisfiú kizuhant:
Folytatódik a vizsgálat
A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan hogyan történhetett a baleset. A rendőrség szerint a haláleset ügyében továbbra is folyamatban vannak a vizsgálatok – számolt be az esetről a Daily Mail.
Ez is érdekelheti:
Gyerekekkel teli busz karambolozott frontálisan Encsen, tíz gyerek megsérült
Egy kirándulóbusz és egy kisbusz karambolozott kedden délután Encsen. Egy felnőtt és gyerekek is sérültek, volt, akit kórházba kellett vinni.
Halálra marcangolta a négyéves gyereket a szomszéd kutyája
Megrázó tragédia történt vasárnap este egy romániai faluban ahol egy négyéves kisfiú életét vesztette egy brutális kutyatámadás következtében. A kutya egy juhokat őrző karám közelében volt megkötve, amikor a gyermek átjutott a szomszédos porta területére.