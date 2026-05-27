Megrázó tragédia – szörnyethalt a második emeleti ablakból kizuhanó kisfiú

London Sutton városrészében, 2026. május 24-én, vasárnap délután 17:20 körül történt a tragédia, amikor egy hároméves gyermek egy otthon ablakából a mélybe esett. A helyszínre a rendőrség, a mentők és a londoni légi mentők is kivonultak, a kisfiút kórházba szállították, ahol később meghalt.

Halálos zuhanás Londonban: meghalt egy három éves kisfiú

Halálos zuhanás miatt nyomoz a rendőrség

A Metropolitan Police közlése szerint a bejelentés 17:18-kor érkezett arról, hogy egy gyermek magasból zuhant ki egy suttoni lakóépületből. A kisfiú hozzátartozóit értesítették a tragédiáról.

Az ügy körülményeit tovább vizsgálják, egy 30-as éveiben járó nőt pedig gyermek elhanyagolásának gyanúja miatt őrizetbe vettek. Később óvadék ellenében szabadon engedték, de későbbi időpontban vissza kell térnie.

Folytatódik a vizsgálat

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan hogyan történhetett a baleset. A rendőrség szerint a haláleset ügyében továbbra is folyamatban vannak a vizsgálatok – számolt be az esetről a Daily Mail.