Megrázó tragédia – szörnyethalt a második emeleti ablakból kizuhanó kisfiú

Tragikus baleset történt Londonban, ahol egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház második emeleti ablakából. A zuhanás után a gyermeket kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.
London Sutton városrészében, 2026. május 24-én, vasárnap délután 17:20 körül történt a tragédia, amikor egy hároméves gyermek egy otthon ablakából a mélybe esett. A helyszínre a rendőrség, a mentők és a londoni légi mentők is kivonultak, a kisfiút kórházba szállították, ahol később meghalt.

Halálos zuhanás Londonban: meghalt egy három éves kisfiú
Fotó: Krzysztof Hepner / Unsplash

Halálos zuhanás miatt nyomoz a rendőrség

A Metropolitan Police közlése szerint a bejelentés 17:18-kor érkezett arról, hogy egy gyermek magasból zuhant ki egy suttoni lakóépületből. A kisfiú hozzátartozóit értesítették a tragédiáról.

Az ügy körülményeit tovább vizsgálják, egy 30-as éveiben járó nőt pedig gyermek elhanyagolásának gyanúja miatt őrizetbe vettek. Később óvadék ellenében szabadon engedték, de későbbi időpontban vissza kell térnie.

A lakóépület, ahonnan a kisfiú kizuhant:

Folytatódik a vizsgálat

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan hogyan történhetett a baleset. A rendőrség szerint a haláleset ügyében továbbra is folyamatban vannak a vizsgálatok – számolt be az esetről a Daily Mail.

