Halálra ítélték a TikTok-influenszert meggyilkoló férfit Pakisztánban

A bíróság kedden hirdetett ítéletet az iszlámábádi tárgyaláson. A 22 éves Umar Hayat nemcsak halálbüntetést kapott, hanem pénzbírságot is kiszabtak rá. A hatóságok szerint a férfi azért végzett a fiatal lánnyal, mert Sana többször visszautasította a közeledését - írja a CBS news.

A bíróság halálra ítélte Umar Hayatot. A kép illusztráció. Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Halálra ítélték a gyilkost

A tinédzser lány rendkívül népszerű volt a közösségi médiában: milliós követőtáborral rendelkezett a TikTokon és más platformokon. Tartalmai főként divatról, szépségápolásról és életmódról szóltak, de időnként személyesebb témákat, párkapcsolati problémákat is érintett. Ez utóbbi Pakisztán konzervatív társadalmában továbbra is érzékeny témának számít.

Sana Yousaf meggyilkolása után rengetegen fejezték ki együttérzésüket az interneten, ugyanakkor sokkoló módon olyan kommentek is megjelentek, amelyek a fiatal lányt hibáztatták saját haláláért.

Többen vallási és erkölcsi alapon támadták őt, ami újabb vitákat indított el a nők online zaklatásáról és társadalmi megítéléséről. A TikTok az elmúlt években rendkívül népszerűvé vált Pakisztánban, különösen a fiatalok körében. Sok nő számára a platform lehetőséget adott arra, hogy saját közönséget építsen és bevételhez jusson egy olyan országban, ahol a nők gazdasági szerepvállalása továbbra is alacsony. Ugyanakkor a közösségi oldalt többször is ideiglenesen betiltották a hatóságok arra hivatkozva, hogy erkölcstelen vagy nem megfelelő tartalmak terjednek rajta.

An Islamabad court has sentenced Umar Hayat to death for the murder of 17 year old TikTok influencer Sana Yousaf. The court also imposed a 10 year jail term and a Rs. 2 million fine.

Az ügy nem egyedi Pakisztánban. Az emberi jogi szervezetek szerint gyakoriak azok az erőszakos esetek, amelyekben nőket azért támadnak meg, mert visszautasítanak egy férfit vagy házassági ajánlatot. Az elmúlt években több nagy visszhangot kiváltó tragédia is történt az országban, amelyek ismét ráirányították a figyelmet a nők biztonságának súlyos helyzetére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy fejbe lőttek egy híres TikTok-sztárt.