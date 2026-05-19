Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

halál

Halálra ítélték a TikTok-influenszert meggyilkoló férfit Pakisztánban

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos ítélettel zárult a tárgyalás a 17 éves TikTok-influenszer, Sana Yousaf meggyilkolása ügyében. A bíró halálra ítélte a gyilkos férfit. Az ügy egész Pakisztánt megrázta, és ismét reflektorfénybe helyezte a nők elleni erőszak problémáját az országban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálpakisztánbansana yousafügytiktok

A bíróság kedden hirdetett ítéletet az iszlámábádi tárgyaláson. A 22 éves Umar Hayat nemcsak halálbüntetést kapott, hanem pénzbírságot is kiszabtak rá. A hatóságok szerint a férfi azért végzett a fiatal lánnyal, mert Sana többször visszautasította a közeledését - írja a CBS news.

halálra
A bíróság halálra ítélte Umar Hayatot. A kép illusztráció. Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Halálra ítélték a gyilkost

A tinédzser lány rendkívül népszerű volt a közösségi médiában: milliós követőtáborral rendelkezett a TikTokon és más platformokon. Tartalmai főként divatról, szépségápolásról és életmódról szóltak, de időnként személyesebb témákat, párkapcsolati problémákat is érintett. Ez utóbbi Pakisztán konzervatív társadalmában továbbra is érzékeny témának számít.

Sana Yousaf meggyilkolása után rengetegen fejezték ki együttérzésüket az interneten, ugyanakkor sokkoló módon olyan kommentek is megjelentek, amelyek a fiatal lányt hibáztatták saját haláláért.

Többen vallási és erkölcsi alapon támadták őt, ami újabb vitákat indított el a nők online zaklatásáról és társadalmi megítéléséről. A TikTok az elmúlt években rendkívül népszerűvé vált Pakisztánban, különösen a fiatalok körében. Sok nő számára a platform lehetőséget adott arra, hogy saját közönséget építsen és bevételhez jusson egy olyan országban, ahol a nők gazdasági szerepvállalása továbbra is alacsony. Ugyanakkor a közösségi oldalt többször is ideiglenesen betiltották a hatóságok arra hivatkozva, hogy erkölcstelen vagy nem megfelelő tartalmak terjednek rajta.

Az ügy nem egyedi Pakisztánban. Az emberi jogi szervezetek szerint gyakoriak azok az erőszakos esetek, amelyekben nőket azért támadnak meg, mert visszautasítanak egy férfit vagy házassági ajánlatot. Az elmúlt években több nagy visszhangot kiváltó tragédia is történt az országban, amelyek ismét ráirányították a figyelmet a nők biztonságának súlyos helyzetére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy fejbe lőttek egy híres TikTok-sztárt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!