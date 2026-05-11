Elvesztette hallását egy lány, miután fültisztító pálcikával tisztította a fülét

Súlyos hallásvesztés alakult ki egy fültisztító pálcika miatt egy 21 éves nőnél, aki éveken át komoly panaszokkal élt. A kezelést követően visszatért a hallása, most pedig a fültisztító pálcika veszélyeire figyelmeztet.

Hallásvesztés: majdnem teljesen megsüketült egy fültisztító pálcika miatt

Egyetlen rossz mozdulat miatt évekre megváltozott egy fiatal anya élete. A 21 éves Skye van Rensburg a brit The Sunnak beszélt arról, hogyan veszítette el szinte teljesen a hallását egy egyszerű fültisztítás után.

A Cheshire-ben élő nő elmondta, hogy zuhanyzás közben túl mélyre nyomott egy fültisztító pálcikát, amely átszakította a bal dobhártyáját. A fájdalom állítása szerint szinte azonnal jelentkezett, majd rövid időn belül erős hallásvesztést tapasztalt.

Skye a lapnak arról is beszélt, hogy a sérülés után kínzó fülfájás és folyamatos fülzúgás gyötörte. A hangot úgy írta le, mintha hatalmas fémkapuk csapódnának össze újra és újra a fejében.

A fiatal anya végül lassan hozzászokott a hallásromláshoz, de a problémák egyre jobban megnehezítették a mindennapjait. Azt mondta, sokszor még azt sem hallotta, amikor a kisgyermeke sírt éjszaka, emellett az egyensúlyával is gondok voltak.

A másik fülével is baj lett

A helyzet évekkel később tovább romlott, amikor a másik fülét is megsértette egy újabb fültisztító pálcikával. Bár ekkor nem szakadt át a dobhártyája, a fülzsírt egészen a dobhártyáig nyomta, így szinte teljesen elveszítette a hallását.

Skye végül audiológushoz fordult, ahol mikroszívásos kezeléssel eltávolították a felgyülemlett fülzsírt. A The Sunnak azt mondta, teljesen ledöbbent, amikor a hallása száz százalékban visszatért.

