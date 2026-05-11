Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nincs visszaút! Eljött a mélypont Zelenszkij számára – nagy baj körvonalazódik

Sztár

Ő Szabó Zsófi gyermekének apja? – íme a leleplezés

hallás

Elvesztette hallását egy lány, miután fültisztító pálcikával tisztította a fülét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megsüketült egy lány, miután fültisztító pálcikával tisztította a fülét. Egy fiatal anya éveken át súlyos hallásprobléma miatt szenvedett. A fültisztító pálcika veszélyei végül audiológus, kezelés és fülzsír eltávolítás után derültek ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hallásegészségfültisztító pálcika

Súlyos hallásvesztés alakult ki egy fültisztító pálcika miatt egy 21 éves nőnél, aki éveken át komoly panaszokkal élt. A kezelést követően visszatért a hallása, most pedig a fültisztító pálcika veszélyeire figyelmeztet.

Súlyos hallásvesztés alakult ki egy fültisztító pálcika miatt egy 21 éves nőnél (A kép illusztráció)
Súlyos hallásvesztés alakult ki egy fültisztító pálcika miatt egy 21 éves nőnél (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Hallásvesztés: majdnem teljesen megsüketült egy fültisztító pálcika miatt

Egyetlen rossz mozdulat miatt évekre megváltozott egy fiatal anya élete. A 21 éves Skye van Rensburg a brit The Sunnak beszélt arról, hogyan veszítette el szinte teljesen a hallását egy egyszerű fültisztítás után.

A Cheshire-ben élő nő elmondta, hogy zuhanyzás közben túl mélyre nyomott egy fültisztító pálcikát, amely átszakította a bal dobhártyáját. A fájdalom állítása szerint szinte azonnal jelentkezett, majd rövid időn belül erős hallásvesztést tapasztalt.

Skye a lapnak arról is beszélt, hogy a sérülés után kínzó fülfájás és folyamatos fülzúgás gyötörte. A hangot úgy írta le, mintha hatalmas fémkapuk csapódnának össze újra és újra a fejében.

A fiatal anya végül lassan hozzászokott a hallásromláshoz, de a problémák egyre jobban megnehezítették a mindennapjait. Azt mondta, sokszor még azt sem hallotta, amikor a kisgyermeke sírt éjszaka, emellett az egyensúlyával is gondok voltak.

A másik fülével is baj lett

A helyzet évekkel később tovább romlott, amikor a másik fülét is megsértette egy újabb fültisztító pálcikával. Bár ekkor nem szakadt át a dobhártyája, a fülzsírt egészen a dobhártyáig nyomta, így szinte teljesen elveszítette a hallását.

Skye végül audiológushoz fordult, ahol mikroszívásos kezeléssel eltávolították a felgyülemlett fülzsírt. A The Sunnak azt mondta, teljesen ledöbbent, amikor a hallása száz százalékban visszatért.

Végleges halláskárosodást okozhat a sokak által szedett gyógyszer

Egy tudományos felfedezés fényt derített arra, hogy miért halnak el a fülünkben lévő apró érzékelősejtek. A végleges halláskárosodás hátterében egy eddig ismeretlen sejtfolyamat áll, amelyet genetikai hibák és bizonyos gyógyszerek is kiválthatnak. Az új eredmények reményt adhatnak arra, hogy a jövőben sikeresebben védhessük meg a hallásunkat.

A hallásvesztés típusai

A halláscsökkenésnek három fő típusa van: vezetéses, idegi és a kettő kombinációja. A fiatalabb korban jelentkező halláscsökkenés döntően a vezetéses típusba sorolható, ezzel szemben az idősebb korban kialakuló hallásromlás az esetek 90 százalékában idegi eredetű. A vezetéses és idegi eredetű, keverék halláscsökkenés kialakulhat például egy krónikus gyulladás következtében is, mely egyaránt károsítja a dobhártyát, a hallócsontokat és a csiga működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!