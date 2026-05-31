Eddig rosszul ette a hamburgert – furcsa trükk terjed az interneten

A nyári grillszezon közeledtével ismét előkerült egy különös gasztrotrükk: több étteremlánc és élelmiszermárka szerint érdemes megfordítani a hamburgert evés előtt – írja a Daily Mail.

A hamburger állítólag kevésbé esik szét, ha fejjel lefelé fordítva esszük

A magyarázat egyszerű:

a zsemle felső része általában vastagabb, ezért jobban megtartja a húspogácsát, a szószokat és a feltéteket.

Hamburger fejjel lefelé? Ezért esküsznek rá sokan

A módszer hívei szerint a vastagabb felső zsemle alulra kerülve stabilabb alapot ad a burgernek. Így kisebb eséllyel csúsznak ki a feltétek, és a szósz sem folyik ki olyan könnyen az oldalán.

A Heinz szerint ráadásul a megfordított hamburger ízesebb is lehet, mert a vastagabb zsemle jobban magába szívja a húspogácsa szaftját. Mások szerint a szószok is hamarabb érik el az ízlelőbimbókat, ha a burger fejjel lefelé kerül a kézbe.

Furcsa, de működhet

Persze nem mindenki lelkesedik az ötletért. Vannak, akik szerint egyszerűen „rossz érzés” fejjel lefelé fordított hamburgert enni, mások viszont úgy vélik, ez a legokosabb módja annak, hogy ne essen darabokra az étel.

Akár beválik, akár nem, a trükköt érdemes lehet kipróbálni a következő grillezésen. Legfeljebb kiderül, hogy a hamburger tényleg stabilabb fejjel lefelé — vagy marad mindenki a megszokott módszernél.