Eddig rosszul ette a hamburgert – furcsa trükk terjed az interneten

Elsőre furcsának tűnhet, de egyre többen állítják: eddig rosszul ettük a burgert. A hamburger állítólag kevésbé esik szét, ha fejjel lefelé fordítva harapunk bele.
A nyári grillszezon közeledtével ismét előkerült egy különös gasztrotrükk: több étteremlánc és élelmiszermárka szerint érdemes megfordítani a hamburgert evés előtt – írja a Daily Mail.

A hamburger állítólag kevésbé esik szét, ha fejjel lefelé fordítva esszük
Fotó: Sander Dalhuisen / Unsplash

A magyarázat egyszerű:

a zsemle felső része általában vastagabb, ezért jobban megtartja a húspogácsát, a szószokat és a feltéteket.

Hamburger fejjel lefelé? Ezért esküsznek rá sokan

A módszer hívei szerint a vastagabb felső zsemle alulra kerülve stabilabb alapot ad a burgernek. Így kisebb eséllyel csúsznak ki a feltétek, és a szósz sem folyik ki olyan könnyen az oldalán.

A Heinz szerint ráadásul a megfordított hamburger ízesebb is lehet, mert a vastagabb zsemle jobban magába szívja a húspogácsa szaftját. Mások szerint a szószok is hamarabb érik el az ízlelőbimbókat, ha a burger fejjel lefelé kerül a kézbe.

Furcsa, de működhet

Persze nem mindenki lelkesedik az ötletért. Vannak, akik szerint egyszerűen „rossz érzés” fejjel lefelé fordított hamburgert enni, mások viszont úgy vélik, ez a legokosabb módja annak, hogy ne essen darabokra az étel.

Akár beválik, akár nem, a trükköt érdemes lehet kipróbálni a következő grillezésen. Legfeljebb kiderül, hogy a hamburger tényleg stabilabb fejjel lefelé — vagy marad mindenki a megszokott módszernél.

Ezzel az egyszerű trükkel többé nem ragad le a hús a grillrácsra

A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő a grillsütőt, de sokakat bosszant, amikor a hús rátapad a grillrácsra. A grillezés során azonban néhány egyszerű praktikával könnyebbé válhat a sütés, és a hús is szebben pirulhat meg.

Nem kell koplalni: ez a diéta jóllakottan segíthet a fogyásban

Sokan a szigorú szabályokban és a kalóriaszámolásban látják a fogyás kulcsát, pedig egy fenntarthatóbb módszer is segíthet. A diéta akkor lehet igazán működőképes, ha nem tiltásokra épül, hanem olyan ételekre, amelyek hosszabb időre jóllakatnak és energiát adnak.

 

 

