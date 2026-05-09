Halálos vírus lapulhat a padláson – így védekezhetünk a hantavírus ellen

A hantavírust főként rágcsálók – egerek és patkányok – terjesztik. Nem harapással fertőznek, hanem az ürülékük, vizeletük és fészkelőanyagaik révén.

Orvosok figyelmeztetnek: a hantavírus ott lapulhat az otthonunkban

A veszély akkor nő meg igazán, amikor a kiszáradt szennyeződés a levegőbe kerül: egy söprés vagy porszívózás során apró részecskék szállhatnak fel, amelyeket belélegezve az ember megfertőződhet. A betegség kezdetben megtévesztően hasonlít az influenzára. Láz, izomfájdalom, fejfájás és erős fáradtság jelentkezhet, később azonban súlyos légzési nehézségek alakulhatnak ki, mert folyadék gyűlhet fel a tüdőben – írja a Daily Mail. Az jó hír, hogy a hantavírus ritka, de az már nem, hogy a súlyos esetek halálozási aránya magas lehet.

Így előzhetjük meg a hantavírus terjedését

A megelőzés ezért kulcsfontosságú. A szakemberek szerint tilos szárazon felsöpörni vagy kiporszívózni az egérürüléket. Ehelyett fertőtlenítőszerrel vagy vízzel kell benedvesíteni a felületet, majd gumikesztyűben feltörölni. Zárt, poros helyiségekben ajánlott maszkot – akár FFP2 vagy FFP3 típust – viselni, és takarítás előtt alaposan kiszellőztetni a helyiséget.

A szakértők azt is tanácsolják, hogy a ház körül szüntessük meg a rágcsálók búvóhelyeit, zárjuk le az élelmiszereket, és tömítsük be a réseket, amelyeken az egerek bejuthatnak.

Bár a fertőzés ritka, de a Kanári-szigeteken épp most kikötni készülő óceánjáró esete mutatja, hogy a hantavírus bárhol megjelenhet és halálos áldozatokat szedhet.