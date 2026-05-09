Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Érdekes

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

hantavírus

Halálos vírus lapulhat a padláson – így védekezhetünk a hantavírus ellen

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy régen nem használt nyaraló kitakarítása, egérürülék felsöprése a garázsban vagy egy poros pince rendbetétele elsőre ártalmatlan hétköznapi feladatnak tűnik. A szakértők szerint azonban ezek a helyzetek ritka, de akár halálos fertőzéshez is vezethetnek: a hantavírushoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hantavíruspatkányrágcsálóhalálos vírus

A hantavírust főként rágcsálók – egerek és patkányok – terjesztik. Nem harapással fertőznek, hanem az ürülékük, vizeletük és fészkelőanyagaik révén.

Hantavirus (Hantaan virus) membrane fusion glycoprotein Gc, asymmetric unit, computer illustration. The surface molecule which is responsible for virus entry into the cell. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP), Orvosok figyelmeztetnek: a hantavírus ott lapulhat az otthonodban
Orvosok figyelmeztetnek: a hantavírus ott lapulhat az otthonunkban
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A veszély akkor nő meg igazán, amikor a kiszáradt szennyeződés a levegőbe kerül: egy söprés vagy porszívózás során apró részecskék szállhatnak fel, amelyeket belélegezve az ember megfertőződhet. A betegség kezdetben megtévesztően hasonlít az influenzára. Láz, izomfájdalom, fejfájás és erős fáradtság jelentkezhet, később azonban súlyos légzési nehézségek alakulhatnak ki, mert folyadék gyűlhet fel a tüdőben – írja a Daily Mail. Az jó hír, hogy a hantavírus ritka, de az már nem, hogy a súlyos esetek halálozási aránya magas lehet.

Így előzhetjük meg a hantavírus terjedését

A megelőzés ezért kulcsfontosságú. A szakemberek szerint tilos szárazon felsöpörni vagy kiporszívózni az egérürüléket. Ehelyett fertőtlenítőszerrel vagy vízzel kell benedvesíteni a felületet, majd gumikesztyűben feltörölni. Zárt, poros helyiségekben ajánlott maszkot – akár FFP2 vagy FFP3 típust – viselni, és takarítás előtt alaposan kiszellőztetni a helyiséget. 

A szakértők azt is tanácsolják, hogy a ház körül szüntessük meg a rágcsálók búvóhelyeit, zárjuk le az élelmiszereket, és tömítsük be a réseket, amelyeken az egerek bejuthatnak. 

Bár a fertőzés ritka, de a Kanári-szigeteken épp most kikötni készülő óceánjáró esete mutatja, hogy a hantavírus bárhol megjelenhet és halálos áldozatokat szedhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!