Elkaphatom a hantavírust a háziállataimtól? – válaszol a szakértő

A válasz megnyugtatóbb, mint sokan gondolnák — de van egy részlet, ami miatt mégis érdemes résen lenni. A szakértők szerint a kutyák és macskák ugyan kapcsolatba kerülhetnek a hantavírussal, de jellemzően nem betegednek meg, és nem adják tovább a fertőzést az embereknek, hívta fel a figyelmet az abcnews.com.

A szakértők szerint nem kell attól tartani, hogy a háziállatainktól elkaphatjuk a hantavírust

Ki lehetnek téve a vírusnak, de nem lesznek betegek úgy, mint az emberek

— mondta Dr. Kate Elden állatorvos.

A hantavírus valódi veszélye egészen máshonnan érkezhet

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a házi kedvencek behurcolhatnak fertőzött vadon élő rágcsálókat az otthonunkba. Egyetlen egér vagy patkány is elég lehet ahhoz, hogy veszélyes víruspartikulák kerüljenek a levegőbe.

A hantavírus legfőbb terjesztői az úgynevezett szarvasegerek, amelyek szervezetében a vírus anélkül él, hogy megbetegítené őket. Az állatok vizelete, ürüléke és nyála azonban fertőző lehet.

A fertőzés általában akkor történik meg, amikor valaki belélegzi a fertőzött porszemcséket — például takarítás közben garázsokban, faházakban vagy rágcsálókkal fertőzött helyiségekben.

A hantavírus tünetei hasonlítanak az influenzára

Az első tünetek ijesztően hasonlítanak az influenzára: láz, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hányinger és légszomj jelentkezhet. A vírus azonban gyorsan súlyosbodhat, és akár a tüdőt is megtámadhatja.

A szakértők szerint különösen fontos az óvatosság, ha a háziállat egy elpusztult rágcsálót visz haza. Ilyenkor kesztyűben és maszkban kell eltávolítani az állatot, majd alaposan kezet kell mosni.

Sokan a hörcsögök, tengerimalacok és házi egerek miatt is aggódnak, de az állatorvosok szerint a tenyésztett házi kedvencek esetében eddig nincs bizonyíték arra, hogy szerepet játszanának a vírus terjesztésében.

A szakemberek szerint a legjobb védekezés továbbra is a rágcsálók távoltartása: minden rést le kell zárni a ház körül, az állateledelt zárt helyen kell tartani, a rágcsálóürüléket pedig fertőtlenítőszerrel kell eltakarítani — nem söpréssel vagy porszívózással.

A hantavírus ugyan ritka, de a szakértők szerint nem szabad félvállról venni: ha valaki úgy érzi, kapcsolatba kerülhetett fertőzött rágcsálóval vagy veszélyes porral, azonnal orvoshoz kell fordulnia.