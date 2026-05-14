A hantavírus akár hat évig is túlélhet az emberi spermában – új veszélyre figyelmeztetnek a kutatók

Bár a hantavírusnak már nem volt nyoma a vérében, a vizeletében és a légutaiban, a spermájában még 71 hónappal később is kimutatható volt – írja a Telegraph.

Egyre több aggasztó információ derül ki a hantavírusról

A kutatók szerint a férfi heréi „rezervoárként” működhettek, vagyis olyan helyet biztosíthattak a vírus számára, ahol az elrejtőzhet az immunrendszer elől. Hasonló jelenséget korábban az Ebola- és a Zika-vírus esetében is megfigyeltek.

A tanulmány szerint ez azt jelenti, hogy a hantavírus esetében is fennállhat a szexuális terjedés lehetősége, még akkor is, ha erre eddig nem dokumentáltak konkrét esetet.

A szakértők emiatt azt javasolják, hogy a fertőzésen átesett férfiak hosszabb ideig kövessenek biztonságos szexuális protokollokat. Az ajánlások az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Ebola-túlélőkre vonatkozó irányelveihez hasonlíthatnak.

A WHO jelenlegi útmutatója szerint az Ebola-fertőzésből felépült férfiak spermáját háromhavonta kell vizsgálni, és csak két egymást követő negatív eredmény után tekinthető vírusmentesnek. Addig óvszerhasználatot vagy teljes szexuális önmegtartóztatást javasolnak.

A kutatás különösen azért vált aktuálissá, mert nemrég több hantavírusos esetet is azonosítottak az MV Hondius nevű expedíciós hajó utasai között. Nagy-Britanniában több tucat embert helyeztek megfigyelés alá.

A tudósok szerint a herék legalább 27 fertőző betegség esetében szolgálhatnak „biztonságos menedékként” a kórokozók számára, amelyek így akár évekkel később is továbbadhatók lehetnek.

Az eset aggasztónak tűnhet, de nincs ok pánikra. A hantavírusok ritkán okoznak súlyos megbetegedést.

