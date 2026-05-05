Hantavírus a hajón – egymás után történnek a tragédiák

A hantavírus fertőzés a hajón történt kitörése komoly riadalmat okozott a fedélzeten tartózkodók és a hatóságok körében. Az MV Hondius nevű hajón eddig három utas vesztette életét, miközben több gyanús esetet is vizsgálnak – írja a BBC.
Mi az a hantavírus és hogyan terjed?
A legsúlyosabb állapotban egy 69 éves brit férfi van, akit Dél-Afrikába szállítottak, és intenzív osztályon kezelnek. Nála már megerősítették a hantavírus jelenlétét. A holland nő, aki szintén elhunyt, ugyancsak fertőzött volt.
A hantavírus tünetei és terjedése elsősorban rágcsálókhoz köthető — a vírus általában azok vizeletével, nyálával vagy ürülékével kerül az emberi szervezetbe.
A szakértők szerint:
- emberről emberre történő fertőzés rendkívül ritka
- súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat
- nincs specifikus gyógymód, csak tüneti kezelés
Éppen ezért különösen rejtélyes, hogy a hajón hogyan alakulhatott ki több eset is, miközben a beszámolók szerint nem találtak rágcsálókat a fedélzeten.
Káosz és bizonytalanság a fedélzeten
A hajón jelenleg 149 ember tartózkodik 23 különböző országból. A hangulat ugyan nyugodtnak tűnik, de a bizonytalanság egyre nő.
Két további legénységi tag is akut légzőszervi tüneteket mutat, egyikük állapota súlyos. Őket hamarosan speciális orvosi repülőgéppel evakuálhatják.
A hatóságok több forgatókönyvet is vizsgálnak, miközben a hajó jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel.
Rejtélyes hantavírus fertőzés hajón
A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy pontosan hogyan történt a fertőzés terjedése.
Egy utas szerint:
- eddig csak egy embert teszteltek pozitívra
- nem biztos, hogy az összes eset hantavírus
- a fertőzés forrása teljesen ismeretlen
A WHO is hangsúlyozta: bár a vírus súlyos lehet, a szélesebb közönségre nézve alacsony a kockázat.
A hajó üzemeltetője jelenleg több lehetséges megoldást is mérlegel. Az egyik opció, hogy speciálisan felszerelt orvosi repülőgépekkel evakuálják a legsúlyosabb betegeket, miközben azt is fontolgatják, hogy a hajó a Kanári-szigeteken köt ki, ahol további vizsgálatokat és ellátást biztosíthatnak. Emellett folyamatos orvosi szűréseket is terveznek a fedélzeten tartózkodók körében.
A helyzetet „súlyos egészségügyi krízisként” kezelik, és a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak a helyi hatóságokkal a legbiztonságosabb megoldás megtalálása érdekében.
