Hantavírus a hajón – egymás után történnek a tragédiák

A hantavírus fertőzés a hajón történt kitörése komoly riadalmat okozott a fedélzeten tartózkodók és a hatóságok körében. Az MV Hondius nevű hajón eddig három utas vesztette életét, miközben több gyanús esetet is vizsgálnak – írja a BBC.

Mi az a hantavírus és hogyan terjed?

A legsúlyosabb állapotban egy 69 éves brit férfi van, akit Dél-Afrikába szállítottak, és intenzív osztályon kezelnek. Nála már megerősítették a hantavírus jelenlétét. A holland nő, aki szintén elhunyt, ugyancsak fertőzött volt.

A hantavírus tünetei és terjedése elsősorban rágcsálókhoz köthető — a vírus általában azok vizeletével, nyálával vagy ürülékével kerül az emberi szervezetbe.

A szakértők szerint:

emberről emberre történő fertőzés rendkívül ritka

súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat

nincs specifikus gyógymód, csak tüneti kezelés

Éppen ezért különösen rejtélyes, hogy a hajón hogyan alakulhatott ki több eset is, miközben a beszámolók szerint nem találtak rágcsálókat a fedélzeten.

Káosz és bizonytalanság a fedélzeten

A hajón jelenleg 149 ember tartózkodik 23 különböző országból. A hangulat ugyan nyugodtnak tűnik, de a bizonytalanság egyre nő.

Két további legénységi tag is akut légzőszervi tüneteket mutat, egyikük állapota súlyos. Őket hamarosan speciális orvosi repülőgéppel evakuálhatják.

A hatóságok több forgatókönyvet is vizsgálnak, miközben a hajó jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel.

Rejtélyes hantavírus fertőzés hajón

A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy pontosan hogyan történt a fertőzés terjedése.

Egy utas szerint:

eddig csak egy embert teszteltek pozitívra

nem biztos, hogy az összes eset hantavírus

a fertőzés forrása teljesen ismeretlen

A WHO is hangsúlyozta: bár a vírus súlyos lehet, a szélesebb közönségre nézve alacsony a kockázat.

A hajó üzemeltetője jelenleg több lehetséges megoldást is mérlegel. Az egyik opció, hogy speciálisan felszerelt orvosi repülőgépekkel evakuálják a legsúlyosabb betegeket, miközben azt is fontolgatják, hogy a hajó a Kanári-szigeteken köt ki, ahol további vizsgálatokat és ellátást biztosíthatnak. Emellett folyamatos orvosi szűréseket is terveznek a fedélzeten tartózkodók körében.