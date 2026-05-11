Egyre súlyosabb a helyzet a hantavírus-fertőzés miatt

Hantavírus - Az óceánáróról evakuált utasok között is találtak fertőzötteket
Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról - számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok.
A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították - közölte hétfőn Stephanie Rist francia egészségügyi miniszter.
A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.
Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek.
Az ausztrál kormány hétfőn bejelentette, hogy a Hondius utasai közül négy ausztráliai, egy tenerifei és egy új-zélandi lakost szállítanak haza. Mark Butler ausztrál egészségügyi miniszter sajtókonferencián közölte, hogy az utasokat egy nyugat-ausztráliai létesítményben helyezik el, ahol legalább három hétig lesznek karanténban.
A Hondius fedélzetéről a mintegy húsz országból származó utasok teljes védőöltözetben és légzőmaszkkal szálltak partra, majd a közeli repülőtérről katonai és kormánygépekkel indították őket haza.
A holland zászló alatt közlekedő óceánjáró személyzetének egy része, valamint egy egészségügyi csoport a hajón marad, amely Rotterdamba indul tovább, ahol majd fertőtlenítik - közölték a spanyol hatóságok.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megismételte, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia a járvány miatt.
Ez nem egy újabb COVID. És a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük
– hangsúlyozta a WHO főigazgatója.
A luxushajó áprilisban Argentínából indult útnak. A WHO adatai szerint az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek – írja az MTI.
Mit kell tudni a hantavírusról?
A hantavírust főként rágcsálók – egerek és patkányok – terjesztik. Nem harapással fertőznek, hanem az ürülékük, vizeletük és fészkelőanyagaik révén.
A veszély akkor nő meg igazán, amikor a kiszáradt szennyeződés a levegőbe kerül: egy söprés vagy porszívózás során apró részecskék szállhatnak fel, amelyeket belélegezve az ember megfertőződhet. A hantavírus kezdetben megtévesztően hasonlít az influenzára. Láz, izomfájdalom, fejfájás és erős fáradtság jelentkezhet, később azonban súlyos légzési nehézségek alakulhatnak ki, mert folyadék gyűlhet fel a tüdőben.
Világszerte szétszóródtak az utasok a hantavírussal érintett hajóról
A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona szigetén történt megállás során, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. A hajóról hazájukba hazatérő utasok legalább 12 különböző országból származtak az Oceanwide Expeditions szerint.
Nemzetközi megfigyelés alatt az utasok
A hatóságok több országban is megfigyelés alatt tartják azokat, akik korábban elhagyták a hajót. Az Egyesült Államokban három, az Egyesült Királyságban két korábbi utast követnek nyomon, de ők jelenleg nem mutatnak tüneteket.