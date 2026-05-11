Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Saller

Kemény kritikát kapott Magyar Péter a Hit Gyülekezetének vezetőjétől

Érdekes

Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

hantavírus

Egyre súlyosabb a helyzet a hantavírus-fertőzés miatt

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fordulat a hantavírus-fertőzés ügyében! Utasokat evakuáltak a Tenerifénél kikötött óceánjáróról, miután több embernél fertőzést találtak. A hantavírus két utasnál is pozitív tesztet hozott, egy francia és egy amerikai állampolgárnál. Az egyik érintett francia nő állapota később romlott egy párizsi kórházban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hantavírusmv hondiushantavírus fertőzéshajófertőzés

Hantavírus fertőzötteket találtak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáró evakuált utasai között. A francia érintetteket Párizsba vitték, ahol karanténba kerültek.

Hantavírus-fertőzés az óceánjáró hajó utasai között – Ez a légifelvétel az MV Hondius hajó általános nézetét mutatja, amint a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 4-én
Hantavírus-fertőzés az óceánjáró hajó utasai között – Ez a légifelvétel az MV Hondius hajó általános nézetét mutatja, amint a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 4-én
Fotó: - / AFP

Hantavírus - Az óceánáróról evakuált utasok között is találtak fertőzötteket

Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról - számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok.

A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították - közölte hétfőn Stephanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.

Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek.

Az ausztrál kormány hétfőn bejelentette, hogy a Hondius utasai közül négy ausztráliai, egy tenerifei és egy új-zélandi lakost szállítanak haza. Mark Butler ausztrál egészségügyi miniszter sajtókonferencián közölte, hogy az utasokat egy nyugat-ausztráliai létesítményben helyezik el, ahol legalább három hétig lesznek karanténban.

A Hondius fedélzetéről a mintegy húsz országból származó utasok teljes védőöltözetben és légzőmaszkkal szálltak partra, majd a közeli repülőtérről katonai és kormánygépekkel indították őket haza.

A holland zászló alatt közlekedő óceánjáró személyzetének egy része, valamint egy egészségügyi csoport a hajón marad, amely Rotterdamba indul tovább, ahol majd fertőtlenítik - közölték a spanyol hatóságok.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megismételte, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia a járvány miatt.

Ez nem egy újabb COVID. És a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük

– hangsúlyozta a WHO főigazgatója.

A luxushajó áprilisban Argentínából indult útnak. A WHO adatai szerint az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek – írja az MTI.

Mit kell tudni a hantavírusról?

A hantavírust főként rágcsálók – egerek és patkányok – terjesztik. Nem harapással fertőznek, hanem az ürülékük, vizeletük és fészkelőanyagaik révén.

A veszély akkor nő meg igazán, amikor a kiszáradt szennyeződés a levegőbe kerül: egy söprés vagy porszívózás során apró részecskék szállhatnak fel, amelyeket belélegezve az ember megfertőződhet. A hantavírus kezdetben megtévesztően hasonlít az influenzára. Láz, izomfájdalom, fejfájás és erős fáradtság jelentkezhet, később azonban súlyos légzési nehézségek alakulhatnak ki, mert folyadék gyűlhet fel a tüdőben.

Világszerte szétszóródtak az utasok a hantavírussal érintett hajóról

A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona szigetén történt megállás során, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. A hajóról hazájukba hazatérő utasok legalább 12 különböző országból származtak az Oceanwide Expeditions szerint. 

Nemzetközi megfigyelés alatt az utasok

A hatóságok több országban is megfigyelés alatt tartják azokat, akik korábban elhagyták a hajót. Az Egyesült Államokban három, az Egyesült Királyságban két korábbi utast követnek nyomon, de ők jelenleg nem mutatnak tüneteket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!