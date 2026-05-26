WHO-riasztás: tovább terjedhet a hantavírus-fertőzés a Hondius utasai között

Egy spanyol állampolgárt magas biztonságú kórházi izolációba szállítottak, miután pozitív lett a tesztje a veszélyes hantavírusra. A hantavírus fertőzés a holland zászló alatt közlekedő Hondius expedíciós hajón terjedhetett el, ahol korábban több súlyos légúti megbetegedést is jelentettek – írja a TheSun.

Hantavírus fertőzés: újabb utast zártak izolációba a Hondius hajó után

A spanyol egészségügyi minisztérium szerint a beteget a madridi Gomez Ulla katonai kórház speciális részlegén kezelik. A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs fokozott veszély a lakosság számára, ugyanakkor a járványügyi megfigyelés továbbra is érvényben marad.

A Hondius hajó április 1-jén indult Argentínából, Ushuaiából, majd a Dél-Atlanti-óceán több elszigetelt szigetét is érintette, végül Tenerifén kötött ki. A fedélzeten körülbelül 150 utas és személyzeti tag tartózkodott 23 különböző országból.

A WHO szerint legalább 12 gyanús vagy megerősített esetet jelentettek eddig, és három ember életét vesztette. Közülük kettőnél biztosan kimutatták a hantavírust.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint várhatóan további fertőzöttek is lesznek, mivel az utasok hosszú ideig érintkeztek egymással a hajón, még azelőtt, hogy a fertőzésveszély hivatalosan ismertté vált volna.

Brit turistákat is karanténba zártak

Az ügy már Olaszországot is elérte. Két brit turistát — egy húszéves nőt és egy hatvanas éveiben járó férfit — annak ellenére zártak egy hónapos karanténba Lombardiában, hogy negatív lett a tesztjük.

Az olasz hatóságok szerint mindketten kapcsolatba kerültek igazolt fertőzöttekkel. Egy másik olasz férfit szintén megfigyelés alá helyeztek, miután egy olyan KLM-járaton utazott, ahol később egy fertőzött nő meghalt.

Mi az a hantavírus?

A hantavírus elsősorban rágcsálók ürülékével, vizeletével vagy nyálával terjedhet emberre. A fertőzés influenzaszerű tünetekkel indulhat, de súlyos esetben életveszélyes légzőszervi problémákat is okozhat.