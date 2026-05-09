Újabb sokkoló részletek derültek ki a hantavírussal fertőzött halálhajóról

Hozzátette: a hajót a legénység 17 tagja is elhagyja, és honfitársaival együtt hazatér, míg 30-an a fedélzeten maradnak, és folytatják útjukat Hollandiába, ahol gondoskodnak az óceánjáró fertőtlenítéséről.

"Minden készen áll a gyors és biztonságos folyamatra" - fogalmazott Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a sajtótájékoztatón.

Mint mondta, már beütemezték az utasokat Franciaországba, Németországba, Belgiumba, Írországba, Hollandiába, az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba hazaszállító repülőgépeket. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében további két járat érkezik, hogy azokat az uniós állampolgárokat elszállítsa, akiknek országai nem tudnak gépet küldeni. A szombati nap folyamán várhatóan megállapodás születik a többi unión kívüli országból érkezett utas hazaszállításáról is.

Semmilyen kockázatot nem vállalunk. Minden olyan területet elkülönítünk, amelyen áthaladnak az utasok, nem lesz kapcsolat a civilekkel

– jelentette ki.

A Hondius kiürítésének zavartalan lebonyolítása érdekében Granadilla de Abona teherkikötőjének egy tengeri mérföldes körzetében hajózási tilalmat vezetnek be.

A belügyminiszter beszámolt arról is, hogy a kiürítési művelet irányítási központját már felállították a kikötőben, amelyet még a szombati nap folyamán meglátogat az egészségügyi miniszterrel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával.

A Spanyolországban tartózkodó Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X közösségi oldalon üzenetet intézett Tenerife lakosságához, hogy megnyugtassa a hajó kikötése miatt aggódókat.

"Ez nem egy újabb COVID-19. A hantavírus jelenlegi közegészségügyi kockázata továbbra is alacsony" - fogalmazott.

A Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki jelentése szerint az óceánjáró utasai közül hantavírus-fertőzés következtében eddig három ember halt meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. Nyolc további ember gyaníthatóan megfertőződött.

A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona-szigetén történt megállás során, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. Sok utas holléte ismeretlen. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését.

Spanyolországban az egészségügyi minisztérium tud olyan személyekről, akik kapcsolatba kerülhettek az egyik fertőzöttel. Mindannyian azon, az április 25-én Johannesburgból Amszterdamba induló járaton utaztak, amelyre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt, de egészségi állapota miatt a személyzet végül nem engedélyezte utazását.