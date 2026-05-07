Evakuálás indult a luxushajón a hantavírus-járvány miatt

Minden hantavírus-fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, amelyen a megbetegedés miatt három utas meghalt – közölte csütörtökön a hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions. „A fedélzeten senkinek sincsenek tünetei” – állította közleményében a holland hajótársaság, miután több utast, akik gyaníthatóan megfertőződhettek, elszállítottak a Hondiusról – írja a Deutsche Welle.

Minden hantavírus-fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról

Fotó: - / AFP

Hantavírus-járvány az óceánjárón: senkinek sincsenek tünetei

A hantavírus-járvány sújtotta óceánjárót üzemeltető Oceanwide Expeditions csütörtökön ismerte el, hogy április 24-én 29 utas szállt partra a hajóról a Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona-szigetén, miután csaknem két héttel korábban egy utas fertőzés miatt meghalt. A cég korábban csupán annyit közölt, hogy az elhunyt holland férfi holttestét Szent Ilonán tették partra, és felesége is partra szállt vele, aki ezt követően Johannesburgba repült, ahol kórházban meghalt. A hajótársaság akkor arról nem számolt be, hogy velük együtt több tucatnyi utas hagyta el a Hondiust Szent Ilonán.

A hajóról hazájukba hazatérő utasok legalább 12 különböző országból származtak az Oceanwide Expeditions szerint.

A társaság hozzátette, hogy a partraszállt utasok közül két ember állampolgárságát nem ismerik.

A holland kormány szerint körülbelül 40 utas hagyta el a hajót a Szent Ilona szigetén történt megállás során, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. Sok utas holléte ismeretlen. A hatóságok világszerte keresik a azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését.

A hajó utasai közül hantavírus-fertőzés következtében eddig három ember halt meg, köztük egy német férfi és a holland házaspár. Nyolc további ember pedig gyaníthatóan megfertőződött – jelentette csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – írja az MTI.