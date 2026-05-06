Egy fertőzött nő repülőn utazott – hantavírus miatt indult hajtóvadászat az utasok után

A hantavírus egyre súlyosabb aggodalmat kelt világszerte, miután egy expedíciós hajón több halálesetet és fertőzésgyanús esetet jelentettek. Az MV Hondius fedélzetén eddig három ember halt meg, miközben további utasoknál is jelentkeztek tünetek – írja a DailyMail.

Hantavírus az MV Hondius fedélzetén – karantén, fertőtlenítés és bizonytalanság a luxushajón Fotó: - / AFP

Hantavírus – emberről emberre terjedhetett a fertőzés a hajón

A legnagyobb félelmet az okozza, hogy a WHO szerint elképzelhető: a hantavírus fertőzés nemcsak rágcsálóktól, hanem emberről emberre is terjedhetett a hajón. Ez rendkívül ritka és veszélyes fejlemény.

A fertőzés egy holland házaspár életét követelte először, majd egy német utas is meghalt. Egy brit férfit jelenleg is intenzív osztályon kezelnek Dél-Afrikában. A hatóságok egy olyan repülőjárat utasait is keresik, amelyen az egyik fertőzött nő utazott, mielőtt meghalt.

A hajón közel 150 ember tartózkodik, akiket nagyrészt a kabinjaikba zártak. A közösségi terek kiürültek, a fertőtlenítés folyamatos, miközben védőruhás egészségügyi dolgozók mozognak a fedélzeten.

A hajót a Zöld-foki-szigeteknél tartóztatták fel, és csak szigorú ellenőrzések után engedélyezik a továbbutazását. A fertőzött vagy tünetes utasokat speciális mentőrepülőkkel evakuálják.

A helyzet gyorsan változik, és még nem dőlt el, hogy a hajó végül a Kanári-szigetekre vagy Hollandiába tér vissza.

Mennyire veszélyes a hantavírus fertőzés?

A hantavírus fertőzés tünetei kezdetben influenzaszerűek: láz, izomfájdalom, fejfájás és kimerültség jelentkezhet. Súlyosabb esetben légzési elégtelenség vagy vérzéses szövődmények is kialakulhatnak.

A betegség halálozási aránya akár 40 százalék is lehet, ami rendkívül magas. A lappangási idő akár több hét is lehet, ezért további esetek megjelenésétől tartanak.

Nemzetközi riadó és bizonytalanság

A hajós járvány 2026 egyik legsúlyosabb egészségügyi esete lehet, mivel több ország állampolgára is érintett. A brit kormány már bejelentette, hogy intézkedéseket hoznak az utasok biztonságos hazajuttatására.

A szakemberek hangsúlyozzák: a szélesebb lakosságra nézve a kockázat egyelőre alacsony, de a helyzet folyamatos figyelmet igényel.