Hantavírus miatt zártak karanténba egészségügyi dolgozókat Hollandiában

A hollandiai Nijmegen városában működő Radboudumc kórház 12 dolgozóját helyezték hathetes karanténba, miután egy hantavírussal fertőzött beteg vér- és vizeletmintáit nem a legszigorúbb előírások szerint kezelték. A hantavírus-járvány miatt világszerte fokozott figyelemmel követik az eseteket, mivel a vírus ritka esetekben emberről emberre is terjedhet – írja a Reuters.

Egyre több ország figyeli a hantavírus-fertőzötteket

A kórház szerint a fertőzés kockázata alacsony, ugyanakkor elővigyázatosságból döntöttek a karantén mellett. A holland egészségügyi miniszter, Sophie Hermans hangsúlyozta, hogy ez teljesen más helyzet, mint a COVID–19 idején volt, és jelenleg nincs jele kontrollálatlan terjedésnek.

Az eddig ismert esetek többsége a Hondius expedíciós hajóhoz kapcsolódik. A járvány kitörése óta három ember – egy holland házaspár és egy német utas – vesztette életét. A WHO jelenleg kilenc megerősített fertőzést tart nyilván, emellett két további gyanús esetet is vizsgálnak.

A szakértők szerint a hantavírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben még több fertőzöttet azonosíthatnak. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus ugyanakkor azt mondta, hogy jelenleg nincs bizonyíték egy nagyobb nemzetközi járvány kialakulására.

Ritkán terjed emberről emberre

A hantavírus általában vadon élő rágcsálókról terjed emberre, leginkább fertőzött ürülékkel vagy testnedvekkel való érintkezés útján. Bizonyos törzsek azonban ritka esetben szoros kontaktus során emberről emberre is átadhatók, ezért vezettek be rendkívül szigorú izolációs szabályokat az érintett országokban.

Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is vizsgálnak olyan személyeket, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttekkel. Az amerikai hatóságok már több utast biológiai megfigyelés alá helyeztek.

Hónapokig tarthat az esetek felkutatása

A Pasteur Intézet egyik vezető epidemiológusa szerint a kontaktkutatás akár hónapokig is eltarthat, mivel a vírus lappangási ideje akár hat hét is lehet. A szakemberek ugyanakkor arra számítanak, hogy a fertőzések száma összességében alacsony maradhat, mivel a vírus nem terjed könnyen emberről emberre.